Von Johannes Knuth, Kitzbühel

Der alpine Skirennsport ist oft schön, manchmal brutal, manchmal auch nur: rätselhaft. Am Wochenende standen in Kitzbühel gleich zwei Streif-Abfahrten auf dem Menü, eine der großen Hoffnungen der Österreicher war Vincent Kriechmayr. Der 29-Jährige verdankt seinen Vornamen dem großen Vincent van Gogh, er rauscht technisch so sauber und fast so virtuos über die Eispisten im Weltcup, wie sein prominenter Namensgeber die Pinselkunst beherrschte. Und dann: Platz neun in der ersten Abfahrt, 1,6 Sekunden hinter Sieger Beat Feuz. Fehler waren ihm keine unterlaufen, Athlet und Trainer wirkten ratlos. Am Sonntag, bei der zweiten Abfahrt, wurde Kriechmayr sogar nur 17., da fiel die Fehleranalyse immerhin leicht: An seinem Skischuh hatte sich in der Traverse kurz eine Torstange verhakt.

Im Super-G am Montag hatte Kriechmayr sein siegbringendes Mantra dann endlich gefunden: "Ich habe alles riskiert und mir gesagt: besser ausscheiden, als zwei Sekunden hinten zu sein", sagte er im ORF. Am Ende lag er sogar 0,12 Sekunden vor der Schweizer Hochbegabung Marco Odermatt und vor allen weiteren Mitbewerbern. Kriechmayr bewahrte die Gastgeber somit auch vor einer kleinen Schmach: Der Schweizer Feuz (der am Montag ausschied) hatte zuvor beide Abfahrten gewonnen, und wenn Österreichs Alpinherz etwas besonders schmerzt, dann sind es Siege ihres alpinen Erzrivalen.

Andreas Sander vergreift sich beim Material - und ist trotzdem "sehr, sehr happy"

Die Fahrer des Deutschen Skiverbands (DSV) fanden sich am Montag an vertrauter Stelle wieder: abermals nicht auf dem Podium, dafür in Teamstärke daneben. Andreas Sander wurde diesmal Neunter (1,42 Sekunden zurück), Romed Baumann Elfter, Josef Ferstl, der vor zwei Jahren den Super-G auf der Streif noch gewonnen hatte, kam als 13. in die Wertung, was er angesichts seiner durchwachsenen Auftritte zuletzt aber dankbar aufnahm. Auch Dominik Schwaiger überzeugte wieder, als 17., Sander war angesichts der Umstände sogar "sehr, sehr happy": Er hatte Skier, Bindung und Schuh vor dem Rennen auf griffigeren Schnee abgestimmt, die Unterlage war dann aber glatter als gedacht. Auch Baumann, am Sonntag Fünfter in der Abfahrt, war nach einem Fahrfehler an der Hausbergkante "sehr zufrieden".

Den DSV-Fahrern stehen demnächst noch interessante Tage bevor: In Garmisch-Partenkirchen finden am übernächsten Wochenende eine Abfahrt und ein Super-G statt, dann schon die WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) - derartige Großereignisse sind ja auch gerne mal etwas für die Mitfavoriten, die ihre Chance an dem einen großen Tag suchen. Zum anderen ist da die DSV-interne Konstellation: Der Verband kann auf Abfahrt und Super-G je vier Starter ins Rennen schicken, und neben den vier Leistungsträgern des Wochenendes - die der Verband ziemlich sicher nominieren wird - wird auch Thomas Dreßen zur WM reisen, wie Alpindirektor Wolfgang Maier jetzt der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Dreßen war in den vergangenen Jahren der beste DSV-Schnellfahrer, unter anderem mit fünf Weltcup-Siegen, er hatte sich vor der Saison dann einer Hüft-OP unterzogen und war erst vor ein paar Tagen ins Skitraining zurückgekehrt. Ob der 27-Jährige die Rennen in Cortina bestreiten wird, werde sich aber erst in den Trainingsläufen zeigen. Fünf oder gar sechs Speed-Fahrer bei einer WM - je nach Verlauf der Heimrennen in Garmisch -, das wäre in jedem Fall ein Überangebot, das sie im DSV noch nicht sehr oft moderieren mussten.

Der alpine Ski-Weltcup geht indes schon an diesem Dienstag weiter: mit einem Riesenslalom der Frauen in Kronplatz/Italien und dem Nachtslalom der Männer in Schaldming.