26. Januar 2019, 22:04 Uhr Super-G in Garmisch Auf der Suche nach dem Schillern

In Abwesenheit von Lindsey Vonn und Mikaela Shiffrin stehen drei Skifahrerinnen im Fokus, die zu den nächsten Stars zählen könnten: Lara Gut-Behrami, Sofia Goggia und Nicole Schmidhofer.

Von Gerald Kleffmann , Garmisch-Partenkirchen

Eines steht fest: Sollte die schillernde Lindsey Vonn demnächst ihre erfolgreiche Karriere beenden, ihre Ankündigung also wahr machen, ist typenmäßig für Ersatz gesorgt. Allerdings mit einer kleinen Aufgabenteilung, wie an diesem Samstag bei der Siegerehrung und der folgenden Pressekonferenz nach dem Super-G in Garmisch-Partenkirchen erkennbar wurde. Eine Vonn ist nicht eins zu eins zu ersetzen.

Die Schweizerin Lara Gut-Behrami, das wusste man ja schon vorher, könnte verstärkt den Part der etwas Glamouröseren ausfüllen. Als sie für ihren dritten Platz geehrt wurde, trug sie eine funkelnde Uhr, die Fingernägel waren lackiert, dazu eine lässige Kappe. Die Zweite bot ein sehr lobenswertes Comeback, quasi in bester Anlehnung an Vonns Weg, der voll ist mit lobenswerten Comebacks. Die Italienerin Sofia Goggia, die Abfahrts-Olympiasiegerin von Pyeongchang 2018, hatte vor drei Monaten einen Knöchelbruch erlitten. Sie staunte selbst am meisten über ihre Leistung, und weil sie wie Vonn sehr gut erzählen kann, erzählte sie dies und das, etwa, dass sie nach der Verletzung ihre ersten Skiversuche auf Touristenski getätigt hatte. Die Schnellste war diesmal Nicole Schmidhofer, das ist die quirlige Österreicherin, die "obipressn" sagt, wenn sie schnelles Runterfahren meint. WM-Gold im Super-G in St. Moritz hatte sie 2017 eingeheimst, aber ebenso beeindruckend wie ihre skifahrerische Entwicklung ist ihre authentische Art, einfach Nicole Schmidhofer aus Friesach in Kärnten zu sein. Die Drei sind für sich schon auch gute Typen.

Die Deutschen? Durchaus auch, und auch sportlich mischen sie mit. Da pirschen sich immerhin neue Fahrerinnen heran, in den Speed-Disziplinen etwa Kira Weidle. Doch am Samstag zumindest boten sie - in Abwesenheit von Vonn, die auf dieses Wochenende (am Sonntag beginnt die Abfahrt um 11.30 Uhr) wie Mikaela Shiffrin verzichtete - keine Ruhmestaten. Authentisch immerhin waren sie im Eingestehen der Niederlage.

Der deutsche Alpindirektor sieht "eine schwache Vorstellung" seines Teams

Von sieben deutschen Starterinnen kamen nur zwei ins Ziel, Veronique Hronek als 31. und Patrizia Dorsch als 37.; der Frust saß danach tief. "Es ist ein bitterer Tag für uns", sagte Kira Weidle vom SC Starnberg. Die Frontfrau Viktoria Rebensburg (Kreuth am Tegernsee), die einen Schlag beim Belastungswechsel abbekam, daraufhin falsch abbog und plötzlich im Tiefschnee landete, grämte sich besonders, "da Garmisch immer coole Rennen sind". Sie haderte mit ihrem Verhältnis zur Disziplin am Samstag. "Ich fühle mich nicht ganz wohl im Super-G, da müssen wir trainingsmäßig was machen."

Alpindirektor Wolfgang Maier wurde recht deutlich: "Das war aus meiner Sicht, ohne den Stab über das Team zu brechen, eine schwache Vorstellung. Das dürfte uns eigentlich nicht passieren." Vor allem monierte er, dass seine Fahrerinnen in der Summe "skitechnisch zu schlecht" die Kurven genommen hätten. Ein "bisschen kämpferischer" hätte auch manche sein dürfen. Andererseits sagte Maier auch: "Solche Rennen gehören dazu." Überbewerten wollte er dieses Ergebnis daher nicht.

Am besten schnitt bei ihm im Urteil der Skiclub Garmisch ab, der es geschafft hatte, trotz dauerhaften Schneefalls bis zum mehrmals verschobenen Start eine faire Piste herzustellen. Der Renntag hatte für die rund 300 ehrenamtlichen Helfer früh begonnen, noch im Dunklen. Wenig überraschend hat der Winter manchmal auch Schneefall zu bieten, und an diesem Samstagmorgen fielen dicke Flocken vom Himmel, was für die Skifahrer, die die Kreuzeckbahn aufsuchten, wunderbar war. Für die Weltcup-Rennen ist er natürlich hinderlich, und so waltete das Rutschkommando seines Amtes, bis der Schneefall nachgelassen hatte und die Bedingungen passten.