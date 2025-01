Für die US-amerikanische Skiläuferin Lindsey Vonn ist das Wochenende in Cortina d’ Ampezzo mit einem weiteren Rückschlag zu Ende gegangen. Einen Tag nach ihrem 20. Platz in der Abfahrt stürzte die einstige Speed-Queen im Super-G und schied aus. Zumindest blieb sie aber unverletzt. Auch die deutsche Hoffnungsträgerin Kira Weidle-Winkelmann kam nicht ins Ziel, ihre Teamkollegin Emma Aicher belegte einen guten zehnten Rang. Den Sieg sicherte sich erneut eine Italienerin. Die Gesamtweltcupführende Federica Brignone gewann vor den Schweizerinnen Lara Gut-Behrami und Corinne Suter. Bei der Abfahrt am Samstag hatte Sofia Goggia triumphiert.Eine Woche nach ihren starken Leistungen in St. Anton mit einem sechsten und einem vierten Platz war Vonn mit großen Erwartungen in die Dolomiten gereist. Im italienischen Cortina, wo sie zwölf ihrer bislang 82 Weltcup-Siege eingefahren hat, lief es aber von Anfang an nicht rund für die Amerikanerin. Nach einem Sturz im Training war sie in ihrer Paradedisziplin, der Abfahrt, klar geschlagen worden. Im Super-G hatte Vonn gute Zwischenzeiten, ehe sie an einem Tor wegrutschte und ausschied. Die Olympiasiegerin von 2010 ärgerte sich, stand aber schnell wieder auf und fuhr selbstständig den Hang hinunter.Die nächste Gelegenheit, wieder die Podestplätze zu attackieren, bietet sich der Weltcup-Rückkehrerin bei den Speed-Rennen in Garmisch-Partenkirchen am kommenden Wochenende.Dann will auch Weidle-Winkelmann wieder angreifen. Es sei „definitiv kein zufriedenstellendes Wochenende“ gewesen, sagte die Starnbergerin der ARD. In der Abfahrt hatte sie Platz 17 belegt. Vor vier Jahren war sie auf der Piste, auf der 2026 um Olympia-Medaillen gefahren wird, WM-Zweite geworden.