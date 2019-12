Der Super-G in Gröden im Liveticker

Josef Ferstl beim Training in Gröden

Vor zwei Jahren holte Josef Ferstl in Gröden seinen ersten Weltcup-Sieg. Wie schlägt der Deutsche sich diesmal beim Super-G? Und wie schnell ist Teamkollege Thomas Dreßen?

Hier geht es zum Liveticker: https://liveticker.sueddeutsche.de//wintersport/ski-alpin/groeden/2019-12-20.html

Live im TV: Das Rennen wird auf Eurosport im TV übertragen und im Livestream von DAZN.

Auf der Saslong in den Dolomiten wollen die deutschen Speed-Fahrer ihre gute Form aus Nordamerika bestätigen. Josef Ferstl hat den Super-G in Gröden vor zwei Jahren gewonnen, er freut sich extrem auf die Rückkehr nach Südtirol. Daneben wollen Thomas Dreßen und Andreas Sander in der Disziplin weiter zur Spitze aufholen.

Insgesamt sind sechs deutsche Rennfahrer am Start. Auch wenn Aksel Lund Svindal seine Karriere beendet hat, sind die norwegischen Rennfahrer um Kjetil Jansrud und Aleksander Aamodt Kilde die Top-Favoriten.