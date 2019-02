4. Februar 2019, 04:09 Uhr American Football New England Patriots gewinnen den Super Bowl

Die New England Patriots setzen sich im Super Bowl mit 13:3 gegen die Los Angeles Rams durch.

Für die Patriots ist es der sechste Super-Bowl-Erfolg - wie auch für Quarterback Tom Brady.

Die New England Patriots haben zum sechsten Mal den Super Bowl gewonnen und mit Rekordsieger Pittsburgh Steelers gleichgezogen. In Atlanta setzte sich das Team um Quarterback Tom Brady im sportlich enttäuschenden Finale der US-Football-Profiliga NFL 13:3 gegen die Los Angeles Rams durch. Eine niedrigere Punktausbeute gab es noch nie. New England, vor einem Jahr im Endspiel an den Philadelphia Eagles gescheitert, hatte sich die Vince Lombardi Trophy zuvor in den Jahren 2002, 2004, 2005, 2015 und 2017 geholt.

Durch den Erfolg im 53. Super Bowl verbesserten Brady (41) und Cheftrainer Bill Belichick (66) ihre ohnehin beeindruckende Bilanz. Das Duo führte bei allen sechs Titelgewinnen der Patriots auf und neben dem Platz Regie, es war bereits die neunte gemeinsame Finalteilnahme. Dagegen müssen die Rams um ihren unerfahrenen Quarterback Jared Goff (24) und Sean McVay (33), jüngster Trainer der Geschichte im Super Bowl, weiter auf die zweite Meisterschaft warten. Die Franchise hatte im Jahr 2000 zum bislang einzigen Mal triumphiert, damals waren die Rams noch in St. Louis zu Hause und siegten in Atlanta.

Das Spiel begann für die Patriots denkbar schlecht. Brady leistete sich bei seinem ersten Pass eine Interception, Kicker Stephen Gostkowski setzte einen Field-Goal-Versuch aus 46 Yards daneben. Insgesamt prägten die Defensivreihen die erste Hälfte, besonders Goff enttäuschte. Nach einem erfolgreichen Field Goal durch Gostkowski ging New England mit einer 3:0-Führung in die Pause, weniger Punkte bis zur Halbzeit gab es zuvor nur im Super Bowl IX (1975), damals stand es zwischen den Steelers und den Minnesota Vikings 2:0.

Vor über 70.000 Zuschauern brachte Goff die Offense der Rams im dritten Viertel etwas besser ans Laufen, Ergebnis war zumindest das 3:3 durch ein Field Goal von Greg Zuerlein. Der erste Touchdown des Spiels gelang exakt sieben Minuten vor Schluss den Patriots. Runningback Sony Michel lief aus zwei Yards in die Endzone, Gostkowski sorgte mit dem Extrakick für das 10:3.

Der Ball ging wieder an die Rams und Goff leistete sich passend zum Spielverlauf den entscheidenden Fehler. Ein langer Pass Richtung Endzone landete bei Patriots-Cornerback Stephon Gilmore. 1:16 Minuten vor Schluss sorgte Gostkowski mit einem weiteren Field Goal für die endgültige Entscheidung zugunsten des Teams aus Foxborough. Dass Zuerlein noch bei einem Field-Goal-Versuch scheiterte, spielte keine Rolle mehr.