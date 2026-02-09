Zum Hauptinhalt springen

Super BowlDer Seahawks-Defensive ist ein Meisterwerk gelungen

Seahawks-Quarterback Sam Darnold feiert nach dem Sieg.
Seahawks-Quarterback Sam Darnold feiert nach dem Sieg. (Foto: Matt Slocum/AP/dpa)

Das NFL-Team aus Seattle gewinnt den Super Bowl vor allem dank seiner Abwehr. Inmitten dieses amerikanischen Mega-Events ist die Art und Weise des Triumphs eine wohltuende Geschichte – und eine schöne Erklärung, wie American Football funktioniert.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es war Sam Darnold ein Anliegen, Volkes Stimme zu hören in dieser Angelegenheit. „Macht mal Lärm für unsere Defensive“, forderte der Quarterback der Seattle Seahawks nach dem Super-Bowl-Triumph. Der folgende Krach war dann beachtlich. Es war sogar ein kleines bisschen lauter als kurz davor, als um Jubel für den Seahawks-Laufspieler Kenneth Walker gebeten worden war. Nein, die NFL hat keinen Fehler gemacht, den famosen Walker – ihm gelangen 161 Yards Raumgewinn – nach dem 29:13-Sieg gegen die New England Patriots zum wertvollsten Spieler des Finales, zum MVP auszurufen. Aber, und das war die Jubel-Botschaft der Fans im Stadion von Santa Clara bei San Francisco: Die Liga hat eine Chance verpasst. Sie hätte im Teamsport American Football ein Kollektiv zum wertvollsten Element und somit wichtigsten Grund für den Erfolg erklären können: die Defensive der Seahawks.

