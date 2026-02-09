Es war Sam Darnold ein Anliegen, Volkes Stimme zu hören in dieser Angelegenheit. „Macht mal Lärm für unsere Defensive“, forderte der Quarterback der Seattle Seahawks nach dem Super-Bowl-Triumph. Der folgende Krach war dann beachtlich. Es war sogar ein kleines bisschen lauter als kurz davor, als um Jubel für den Seahawks-Laufspieler Kenneth Walker gebeten worden war. Nein, die NFL hat keinen Fehler gemacht, den famosen Walker – ihm gelangen 161 Yards Raumgewinn – nach dem 29:13-Sieg gegen die New England Patriots zum wertvollsten Spieler des Finales, zum MVP auszurufen. Aber, und das war die Jubel-Botschaft der Fans im Stadion von Santa Clara bei San Francisco: Die Liga hat eine Chance verpasst. Sie hätte im Teamsport American Football ein Kollektiv zum wertvollsten Element und somit wichtigsten Grund für den Erfolg erklären können: die Defensive der Seahawks.