Am Montag um 0.30 Uhr treten die Kansas City Chiefs in Glendale/Arizona gegen die Philadelphia Eagles an.

Es ist das große Finale im American Football: der Super Bowl. Hier erfahren Sie, was Sie zu einem der größten sportlichen TV-Events des Jahres wissen müssen.

Von Michael Schnippert

In der Nacht von Sonntag auf Montag werden rund zwei Millionen Deutsche auf ihren TV-, Laptop- oder Smartphone-Bildschirm schauen. Die 57. Ausgabe des Super Bowl ist seit Jahren auch hierzulande ein wichtiges Ereignis - weltweit zählt es sogar zu den größten Einzelsport-Ereignissen.

Wer spielt gegen wen?

Ins Finale der National Football League (NFL) stehen sich die Philadelphia Eagles und Kansas City Chiefs gegenüber. Beide Teams dominierten die sogenannte "regular season", siegten je 14 Mal und verloren drei Matches.

Mahomes gegen Hurts

Im Fokus stehen die beiden Quarterbacks Patrick Mahomes (Kansas) und Jason Hurts (Philadelphia). Mahomes, 27, steht zum dritten Mal in vier Jahren mit seinem Team im Finale, gewann 2020, und warf sein Team trotz einer Verletzung quasi "einbeinig" in den Super Bowl.

Sein Gegenüber Jason Hurts, 24, schaffte es bereits in seiner zweiten Saison als Starter ins Endspiel. Er beeindruckt vor allem mit seiner Athletik und ist im Laufspiel kaum zu stoppen.

Wer überträgt den Super Bowl live im TV und Stream?

Kickoff ist am Montag, 13. Februar, um 0.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Im deutschen Free-TV überträgt ProSieben, die Berichterstattung beginnt zwei Stunden vor Spielbeginn am Sonntag um 22.25 Uhr.

Im Livestream ist der Super Bowl auf ran.de zu sehen. Die Vorberichterstattung geht auf ProSieben MAXX schon um 20.15 Uhr los. Auch der Streamingdienst Dazn sendet live.

In welchem Stadion wird gespielt?

Die Teams treffen in Glendale im US-Bundesstaat Arizona aufeinander. Das State Farm Stadium ist die Heimstätte der Arizona Cardinals und bietet 63 400 Zuschauern Platz. Zwei Mal war die Arena nahe der Millionenstadt Phoenix Austragungsort des Super Bowl. 2008 gewannen dort die New York Giants, 2015 die New England Patriots.

Was kostet ein Ticket?

Im Resale kostete beim Online-Händler Ticketmaster Anfang der Woche die billigste Karte 4780 Dollar, es ging hoch bis 25 500 Dollar (ohne Gebühren). Der Schnitt lag zuletzt bei 8761 Dollar und war damit niedriger als im Vorjahr (9500). Ein geringes Kontingent wurde von der NFL über eine Lotterie vergeben, hier kosteten die Karten rund 600 Dollar.

Wer tritt in der Super-Bowl-Halbzeitpause auf?

Popstar Rihanna hat in diesem Jahr ihren großen Auftritt für die wie immer mit Spannung erwartete Halbzeit-Show. Eigentlich war laut Medienberichten Taylor Swift als Star des Abends vorgesehen, diese lehnte aber angeblich aus Termingründen den begehrten Auftritt ab.

Chiefs-Receiver Marquez Valdes-Scantling findet Swifts Absage scheinbar gut und würde in der Pause gern draußen bleiben. "Ernst gemeinte Frage. Kann ich mir Rihanna in der Halbzeit anschauen?", schrieb der Profi zuletzt bei Twitter. Vor Spielbeginn präsentieren Country-Sänger Chris Stapleton die US-Nationalhymne und R&B-Sänger Babyface "America the Beautiful".

