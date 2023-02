Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Natürlich hatte Mama Kelce Schokokekse dabei, als sie ihre beiden Söhne Travis und Jason in dieser Woche traf, und natürlich waren die hausgebacken. Passiert ja nicht oft, dass sich die eigenen Kinder im Super Bowl begegnen, genauer gesagt: Es ist in den bislang 56 Endspielen der US-Footballliga noch nie passiert. Travis ist Tight End der Kansas City Chiefs, Jason Center der Philadelphia Eagles; und weil keine Mutter einen Lieblingssohn hat, trug Donna Kelce ein Shirt, das aus den Trikots der Kinder zusammengenäht war. Sie verkündete, dass sie am Sonntag einfach das ganze Spiel über so laut wie nur möglich brüllen werde, wenn jemand den Ball hat.