Wer überträgt den Super Bowl LX?

RTL sendet den Super Bowl live im Free-TV. Die Übertragung beginnt am 8.2. um 23.15 Uhr, Kickoff ist um 0.30 Uhr. Im Streaming ist der Super Bowl beim kostenpflichtigen Angebot RTL+ oder beim ebenfalls kostenpflichtigen Streaminganbieter Dazn zu sehen.

Wo findet der Super Bowl 2026 statt?

Austragungsort des diesjährigen Super Bowls ist das Levi's Stadium in Santa Clara. Das Heimstadion der 49ers liegt etwa 70 Kilometer südlich von San Francisco. Die Arena fasst 75 000 Zuschauer und war bereits 2016 Gastgeber des Super Bowls.

Im Levi's Stadium in Santa Clara steigt der Super Bowl 2026. (Foto: Kirby Lee/IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Welche Teams stehen im Super Bowl?

Beim Super Bowl LX treffen die Seattle Seahawks und die New England Patriots aufeinander. Für die Patriots ist es bereits die zwölfte Teilnahme an einem Super Bowl, sechsmal konnten sie den Titel gewinnen. Mit einem Sieg über Seattle könnten sie zum alleinigen Rekordhalter vor den Pittsburgh Steelers aufsteigen. Für die Seahawks ist es die vierte Super-Bowl-Teilnahme, 2014 konnten sie das Finale einmal für sich entscheiden.

Seattle Seahawks

Die Seattle Seahawks um Quarterback Sam Darnold werden als leichter Favorit in den Super Bowl gehen. Vor allem Dank einer starken Defensive während der Saison konnte das Team die NFC-Conference als Tabellenerster beenden. Neben Darnold zeigte zudem der Wide Receiver Jaxon Smith-Njigba eine herausragende Saison, die er mit den meisten Receiving Yards in der NFL abschließen konnte (1793 Yards). In der Defensive spielen unter anderem der Cornerback Devon Witherspoon sowie der Defensive End DeMarcus Lawrence ein starkes Jahr.

Sam Darnold, Quarterback der Seattle Seahawks. (Foto: Godofredo A. Vásquez/AP)

New England Patriots

Quarterback Drake Maye ist die Entdeckung der Saison in der NFL. Er beendete die Saison mit 4394 Passing Yards bei einer hervorragende Completion Rate von 72 Prozent und wurde zum „Most Improved Player of the Year“ gewählt. Neben ihrem Quarterback verfügt die Offensive der Patriots zudem über ein starkes Laufspiel um Running Back Rhamondre Stevenson. In der Defensive gilt Christian Gonzalez als einer der besten Cornerbacks der Liga. Ein weiterer Superstar ist Defensive Tackle Milton Williams, der nach seinem Super-Bowl-Sieg vergangenes Jahr mit den Philadelphia Eagles dieses Jahr wieder in das NFL-Finale einzieht.

Patriots-Quarterback Drake Maye. (Foto: Ashley Landis/AP)

Wer tritt in der Halbzeit-Show auf?

Bad Bunny aus Puerto Rico wird während der berühmten Halbzeit-Show auf der Bühne stehen. Dabei ist es nicht sein erster Auftritt in einer Halftime Show, bereits beim Super Bowl LIV hatte er an der Seite von Shakira und Jennifer Lopez einen Gastauftritt. Jüngst räumte der spanischsprachige Superstar bei den Grammys ab.