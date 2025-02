NFL-Finale in New Orleans

In New Orleans steigt der Super Bowl LIX zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles. Alles Wissenswerte zu Kickoff, Gegnern, TV-Übertragung und dem Spektakel zur Pause.

Von Marko Zotschew

Millionen Fans weltweit vor dem Fernseher, überteuerte Eintrittskarten, wahnwitzige Preise für eine Werbeminute: Der Super Bowl steht wieder an. Kann sich Quarterback Patrick Mahomes zum vierten Mal den Titel sichern oder holt sein Gegenüber Jalen Hurts seinen ersten Ring? Und wer tritt in der berühmten Halbzeitshow auf? Alles, was man zum Sport-Spektakel in den USA wissen muss.

Wann und wo findet der Super Bowl statt?

Der Super Bowl LIX findet dieses Jahr im Caesars Superdome in New Orleans statt. Kickoff ist Montagnacht, am 10.2. um 0:30 Uhr (MEZ). Das Heimstadion der New Orleans Saints bietet bei Footballspielen 73 000 Zuschauern Platz.

Weltweite Bekanntheit erlangte der Superdome durch den Hurrikane Katrina im August 2005. Zehntausend Menschen harrten eine Woche in der Arena aus, das Stadion wurde schwer beschädigt und 2006 schließlich wiedereröffnet. Zuletzt wurde es für rund 560 Millionen Dollar runderneuert, die Renovierung wurde im August 2024 abgeschlossen.

Wo läuft der Super Bowl im TV?

Der Super Bowl ist live im Free-TV bei RTL zu sehen, die Übertragung beginnt am Sonntag um 23:15 Uhr. Aus New Orleans begrüßt Jana Wosnitza die Zuschauer live, unterstützt wird die Moderatorin vom zweimaligen Super-Bowl-Champion Sebastian Vollmer sowie von Schauspieler Mitja Lafere. Das Spiel kommentiert Florian Schmidt-Sommerfeld, als Experten stehen ihm Patrick Esume und Björn Werner zur Seite.

Auch bei dazn ist der Super Bowl zu sehen, für 99 Cent bietet der Bezahlsender den „NFL Game Pass“ an, mit dem Fans den Super Bowl in der originalen Live-Übertragung des US-Senders Fox sehen können.

Welche Teams treffen 2025 im Super Bowl aufeinander?

Beim diesjährigen Super Bowl kommt es zum Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles. Beide Teams galten nach Abschluss der Saisonphase als heiße Anwärter auf den Einzug in den Super Bowl. Die Chiefs belegten am Ende der Saison in der American Football Conference (AFC) den ersten Platz, die Eagles wurden in der NFC Zweiter.

Chiefs vor dem Titel-Hattrick

Für Kansas City ist es bereits die fünfte Super-Bowl-Teilnahme in den vergangenen sechs Jahren. Dreimal konnte sich das Team um Patrick Mahomes den Titel holen, zuletzt zweimal in Serie. Ein Sieg in New Orleans würde damit den Titel-Hattrick bedeuten, was bislang noch keinem Team in der NFL-Geschichte gelungen ist.

Für die Eagles ist es die fünfte Teilnahme am Super Bowl in ihrer Klubgeschichte. Davon konnten sie lediglich einmal den Titel gewinnen, 2018 schlugen sie die New England Patriots um Quarterback Tom Brady mit 41:33.

Neuauflage des Super Bowls 2023

Bereits vor zwei Jahren standen sich beide Teams im Super Bowl gegenüber, die Chiefs holten sich in einem knappen und denkwürdigen Spiel mit 38:35 den Titel. Nachdem die Eagles mit zehn Punkten Vorsprung in die Pause gingen, drehten die Chiefs im zweiten Durchgang auf und zogen im letzten Viertel mit acht Punkten davon. Die Eagles konnten fünf Minuten vor dem Ende noch einmal ausgleichen. Doch den Schlusspunkt setzte schließlich Kicker Harrison Butker mit einem Field Goal acht Sekunden vor dem Ende.

Wer tritt in der Halftime Show auf?

Rapper Kendrick Lamar ist der Main Act der diesjährigen Halbzeitshow, als Gast tritt neben ihm die R&B-Sängerin SZA auf. Die Show wird etwa 30 Minuten dauern.

Für Lamar ist es der zweite Auftritt bei einer Halbzeitshow des Super Bowl, der Rapper trat dort bereits 2022 einmal als Side Act mit Rapper-Kollegen wie 50 Cent, Eminem und Mary J. Blige auf.

Was kostet eine Eintrittskarte für den Super Bowl?

Insgesamt scheint der Ansturm auf die Tickets des diesjährigen Super Bowls verhalten auszufallen, was sich an zuletzt stark gefallenen Preisen bemerkbar macht. Kosteten Mitte Januar die günstigsten Plätze noch etwa 6000 Dollar, haben sich die Ticketpreise bis Mitte dieser Woche fast halbiert.

So gab es auf der Online-Ticketbörse Ticketmaster am Mittwoch noch Tickets im freien Verkauf von 3200 bis 20 000 Dollar - der durchschnittliche Ticketpreis bewegte sich zwischen 7000 und 8000 Dollar. Das ist deutlich weniger gegenüber dem letztjährigen Super Bowl, bei dem der durchschnittliche Ticketpreis bei knapp 12 000 Dollar gelegen hatte. Beim Super Bowl 2023 zwischen den Chiefs und den Eagles kostete das günstigste Ticket noch etwas mehr als 6200 Dollar.

Und auch auf dem Zweitmarkt sind die Tickets günstiger geworden. Laut Statista lag diese Woche der durchschnittliche Zweitmarktpreis für den Super Bowl bei 9583 Euro, das sind rund 800 Dollar weniger im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch sind es dieses Jahr immer noch die dritthöchsten Zweitmarktpreise seit 2010.

Werbung beim Super Bowl - wie viel kostet eine Werbeminute?

Laut Statista betragen dieses Jahr die durchschnittlichen Kosten während des Super Bowl für einen 30-Sekunden-Spot rund acht Millionen Dollar. Das ist etwa eine Million Dollar mehr als im Vergleich zum Jahr davor. Eine Werbesekunde kostet 2025 somit etwa 266 000 Dollar. Die Kosten variieren dabei je nach gebuchtem Zeitpunkt, in der Vorberichterstattung und der Analyse nach dem Spiel geht die Werbeminute ab vier Millionen Euro los, während des Spiels dürfen die Unternehmen dann schon mal 20 Millionen Dollar für 60 Sekunden Werbung berappen.

Der Preisanstieg ist in diesem Jahr außergewöhnlich hoch, in den vergangenen Jahren zogen die Preise aber kontinuierlich an. Zum Vergleich: 2010 lagen die durchschnittlichen Kosten für einen 30-Sekunden-Werbespot noch bei rund 2,95 Millionen - das ist ein Anstieg von fünf Millionen US-Dollar in 15 Jahren.