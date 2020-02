Die Kansas City Chiefs haben den 54. Super Bowl im American Football gewonnen. In Miami setzte sich das Team um Quarterback Patrick Mahomes gegen die San Francisco 49ers mit dem Deutschen Mark Nzeocha mit 31:20 durch. Für die Chiefs ist es der erste Super-Bowl-Sieg seut 50 Jahren.

Mahomes wurde trotz zweier Interceptions nach dem Spiel als wertvollster Spieler (MVP) des Finals ausgezeichnet. Im Alter von 24 Jahren und 138 Tagen ist er der jüngste Spieler der NFL-Geschichte, der den MVP-Titel im Super Bowl gewonnen hat.

In der ersten Hälfte hatten sich zuvor beide Mannschaften ein ausgeglichenes und abwechslungsreiches Spiel geliefert, mit 10:10 war es in die Pause gegangen. In der zweiten Hälfte erarbeitete sich San Francisco zunächst eine deutliche Führung, bevor Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes sein Team knapp drei Minuten vor Schluss wieder in Führung brachte.

Die 49ers starteten etwas besser ins Spiel. Sie schlossen gleich ihren ersten Ballbesitz mit Punkten ab und gingen durch ein Fieldgoal mit 3:0 in Führung. Aber die Chiefs reagierten und gingen kurz vor Ende des ersten Viertels die Führung. Weniger als ein Yard vor der Endzone deutete Quarterback Mahomes einen kurzen Pass zur Seite an, lief dann aber mit einer Körpertäuschung selbst zum Touchdown.

Für San Francisco gab es gleich darauf den nächsten Nackenschlag. Die Verteidigung der Chiefs machten Druck auf Quarterback Jimmy Garoppolo und trieb ihn in die Enge, sodass der 49ers-Quarterback den langen Ball in die Arme von Chiefs-Cornerback Bashaud Breeland zur Interception warf. Kurz nach dem eigenen Punktgewinn bekam Kansas City erneut den Ball und punktete mit einem Fieldgoal erneut zum 10:3.

Garoppolo und seine 49er ließen sich aber nicht einschüchtern und schlugen schnell zurück. Mit einem Touchdownpass auf Fullback Kyle Juszczyk und dem anschließenden Extrapunkt stellten sie den Spielstand fünf Spielminuten vor der Pause auf 10:10.

Fullbacks sind eigentlich dafür zuständig, die Spieler des verteidigenden Teams zu blocken, um den Weg für den eigenen Runningback freizumachen. Selbst fangen sie nur selten Pässe, weshalb sie von der Verteidigung als Passempfänger auch nicht die größte Aufmerksamkeit bekommen. Juszczyks Touchdown war der erste Touchdown eines Fullbacks in einem Super Bowl seit 1994.

Mahomes erholt sich von seinen Interceptions

Die zweite Halbzeit begann mit Ballbesitz für die 49ers, für die es wie schon zu Beginn der Partie nach einigen guten Spielzügen aber nicht zum Touchdown, sondern nur zu einem Fieldgoal zum 13:10 reichte.

Doch die Abwehrreihe der 49ers funktionierte in dieser Phase. Verteidiger Nick Bosa attackierte Quarterback Mahomes und schlug ihm den Ball aus der Hand. Zwar konnte Mahomes ihn selbst zurückerobern, warf den Ball im nächsten Spielzug aber in die Arme von Linebacker Fred Warner. Mahomes' Fehler war folgenschwer: Wenige Spielzüge später lief erneut Fullback Juszczyk bis kurz vor die Endzone, 49ers-Runningback Raheem Mostert machte anschließend den Touchdown.

Für die Chiefs sah es mit dem Spielstand von 10:20 nicht gut aus: Einen Rückstand von zehn oder mehr Punkten holte in einem Super Bowl bislang nur ein Team auf: Die New England Patriots, die 2017 nach einem Rückstand von 3:28 noch gewannen.

Mahomes ließ seiner ersten Interception in der Postseason gleich eine zweite folgen. Receiver Tyreek Hill hielt einen Pass nicht fest, sodass Tarvarius Voore ihn abfangen konnte. Doch trotz der kurz aufeinanderfolgenden Rückschläge kam Kansas City noch einmal zurück. Mahomes überbrückte das komplette Feld mit wenigen Würfen - darunter ein Wurf in Rückenlage über etwa 50 Yards - und vollendete den Drive mit einem kurzen Pass auf Travis Kelce zum Touchdown. Nach dem anschließenden Extrapunkt stand es etwas mehr als sechs Minuten vor dem Ende nur noch 20:17 für San Francisco.

Kansas City blieb dran und schickte San Francisco nach schon nach wenigen Spielzügen vom Feld. Wieder im Ballbesitz meldete sich Mahomes endgültig von seinen zwei Interceptions zurück und führte sein Team mit einem weiteren Touchdownpass, diesmal auf Damien Williams, zur 24:20-Führung. Williams entschied zwei Minuten später mit einem abgefangenen Pass und anschließendem Lauf für 38 Yards dann endgültig das Spiel. Beim Stand von 31:20 für Kansas City warf Garoppolo dann auch noch seine zweite Interception des Spiels - für die Chiefs das Signal zum Jubel.