Von Johannes Knuth

Der Mann des Tages gönnte sich nur eine kleine Geste, einen flüchtigen Gruß in die Kamera. Dann hatte Sören Kragh Andersen wieder Besseres zu tun. Nach und nach nahm er die Glückwünsche der Teamkollegen entgegen, denen er gerade davongespurtet war - und die sich jetzt mit dem Tagessieger freuten, als hätten sie die Jahresbilanz ihres Arbeitgebers eigenmächtig gerettet. Und ein wenig stimmte das ja auch: "Wir haben es geschafft", rief Kragh Andersen den Kollegen zu. Als sei er getragen von der Freude, etwas vollbracht zu haben, das im Dienst einer größeren, gemeinsamen Idee stand.

Nicht viele Experten hatten dem Sunweb-Team das zugetraut: bei dieser 107. Tour de France schon wieder eine der prägenden Rollen auszufüllen. Um die Gesamtwertung und Punktetrikots mögen andere rangeln, die Fahrer in den schwarz-weißen Leibchen haben schon vor der finalen Woche zwei Tageserfolge auf ihre Seite gezerrt: auf der zwölften Etappe dank des Schweizers Marc Hirschi, 22, der im dritten Anlauf als Solist reüssierte; nun, am Samstag in Lyon, durch Sören Kragh Andersen, 26. Auch Cees Bol, ihr 25 Jahre alter Kollege, fand sich in den Sprints schon zwei Mal unter den besten Dreien ein. Sunweb mag Jahr für Jahr in einem etwas anderen Gewand daherkommen, der Erfolg bleibt ihnen treu. Diesmal lässt sich das Rezept wohl so zusammenfassen: Jeder stellt sich in den Dienst der Gruppe, weil jeder Einzelne irgendwann seine Chance erhält.

Als das Feld sich müde geackert hat, schlägt Kragh Andersen zu

Die Ankunft in Lyon war ein Paradebeispiel. Bora-hansgrohe hatte fast die gesamten 194 Kilometer über das Tempo verschärft; sie wollten vor allem den Iren Bennett abschütteln. Peter Sagan sollte dann jene 50 Punkte abstauben, die im Ziel für den Tageserfolg ausgeschrieben waren, und den Rückstand auf Bennett verkürzen, im Kampf ums Grüne Trikot. Aber kurz vor dem Ziel, als noch zwei knackige Rampen warteten, hatte sich die Mannschaft müde gerackert, und Sunweb nutzte das meisterlich aus. Erst attackierte Tiesj Benoot, dann Hirschi, schließlich, als das Feld sich belauerte, Kragh Andersen.

"Wir wollten von den Attacken des jeweils anderen profitieren, mehrere Karten spielen", erläuterte Sportchef Matthew Winston später die siegbringende Taktik. Dieses Wettkampfglück geht der Bora-Equipe gerade ein wenig ab: Nachdem Emanuel Buchmanns Ambitionen im Klassement verdampft sind, wartet das Team auch nach der 15. Etappe am Sonntag auf einen Tageserfolg bei dieser Tour.

Lange trug auch Sunweb, neben Bora das zweite Team mit deutscher Lizenz bei der Tour, einen starken schwarz-rot-goldenen Anstrich - vor allem in Zeiten, als das Publikum sich hierzulande vom skandalerschütterten Radsport abwandte. Marcel Kittels Karriere nahm beim damaligen Team Skil-Shimano groß an Fahrt auf, Tony Martin und John Degenkolb machten dort Station, der Bielefelder Co-Sponsor Alpecin stieg ein. Vor vier, fünf Jahren verwässerte der deutsche Anstrich allerdings ein wenig. Der Hauptsponsor ist längst ein Schweizer Reisekonzern, der Sitz des Teams in den Niederlanden. Bei der Tour stehen zwei Dänen und zwei Holländer im Aufgebot, dazu je ein Belgier, Schweizer, Ire und in Nikias Arndt der einzige Deutsche. Landsmänner wie Max Walscheid, Phil Bauhaus und ein gewisser Lennard Kämna haben Sunweb wieder verlassen.