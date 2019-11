Zehn Stunden hatte man nun also verhandelt, hatte Experten gehört und in Richtlinien geblättert, zehn Stunden ging es um die Anti-Doping-Regeln und um die Frage, ob man sich noch innerhalb dieser Regeln bewegen kann, wenn man als Schwimm-Weltmeister und Olympiasieger eine Urinprobe verweigert und eine Blutprobe mit einem Hammer zerstört. Ja, mit einem Hammer, morgens um 3 Uhr im Hof einer Wohnanlage in Hangzhou, China. Neun Männer und eine Frau waren also in den provisorischen Zeugenstand getreten, den der Internationale Sportgerichtshof Cas im Hotel "Fairmont Palace" in Montreux eingerichtet hatte, um die erst zweite öffentliche Anhörung seiner Geschichte durchzuführen. Und vermutlich hatte Sun Yang, 27, der Beschuldigte, jetzt kein bisschen Gespür für die Ironie des Augenblicks.