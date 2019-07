27. Juli 2019, 08:06 Uhr Schwimmer Sun Yang Die Mama mit dem Hammer

Der Schwimmer Sun Yang ließ eine Dopingprobe mit einem Hammer zertrümmern.

Bei der Schwimm-WM in Gwangju gilt er für viele als großer Bösewicht - und als Symbol für das Dopingproblem im Schwimmen.

Die Süddeutsche Zeitung rekonstruiert den Fall.

Von Claudio Catuogno , Gwangju

Vielleicht hätten die Weltmeisterschaften in Gwangju einen anderen Verlauf genommen, wenn Ming Yang, die Mutter des Schwimmers Sun Yang, in den frühen Morgenstunden des 5. September 2018 nicht diese Idee mit dem Hammer gehabt hätte. Nachzulesen im Urteil des Fina-Doping-Panels, Seite 24, Ziffer 4.61: "Die Mutter des Athleten wies einen Wachmann an, einen Hammer in die Dopingkontrollstation zu bringen. Ein Wachmann kam mit einem Hammer und versuchte, den gesicherten Behälter zu zerschlagen, um Zugang zu dem abgenommenen Blut zu ...