Von Sebastian Fischer und Philipp Selldorf

Niklas Süle hatte großen Spaß daran, den rechten Flügel hinaufzurennen, das konnte jeder sehen. Es war Ende Februar 2021, der FC Bayern trat im Champions-League-Achtelfinale bei Lazio Rom an und gewann 4:1. Süle, der Innenverteidiger, nahm in ungewohnter Position eine prominente Nebenrolle ein: Er spielte aushilfsweise rechts außen in der Abwehr. Die schönsten Szenen findet man auf Youtube. Man sieht im Video einen schweren Abwehrhünen, der zweimal über den Ball steigt, bevor er ihn einmal mit dem Außenrist streichelt und dann mit der Hacke passt. Auf einem Foto wirkt es so, als würde er mit dem Ball am Fuß grinsen.