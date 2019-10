Fußball-Nationalspieler Niklas Süle steht vor einer langen Verletzungspause. Der Abwehrspieler zog sich beim 2:2 (1:1) seines FC Bayern am Samstag in Augsburg einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Das sei das Ergebnis einer Untersuchung von Vereinsarzt Müller-Wohlfahrt. Süle soll noch an diesem Sonntag operiert werden, teilte der FC Bayern auf seiner Homepage mit. Für Süle ist es der zweite Kreuzbandriss in seiner Karriere, bereits im Dezember 2014 erlitt er für Hoffenheim spielend diese Verletzung, ebenfalls im linken Knie.

"Das, was ich jetzt schon gehört habe, ist, dass das Kreuzband beschädigt ist", berichtete der Münchner Trainer Niko Kovac bereits am Samstag. "Jetzt müssen wir schauen, inwieweit noch andere Bereiche im Knie in Mitleidenschaft gezogen wurden." Kreuzbandrisse im Fußball ziehen gewöhnlich Pausen von rund einem halben Jahr nach sich.

Der 24 Jahre alte Süle musste bereits früh ausgewechselt werden. Der Innenverteidiger ging bei einem Laufduell und Zweikampf mit Florian Niederlechner zu Boden und hielt sich sofort das linke Knie. Dem Anschein nach verletzte sich Süle aber ohne Einwirkung von außen.

Nach einer Behandlungspause auf dem Platz humpelte der Münchner gestützt von Betreuern vom Feld und in die Kabine. Später war Süle an Krücken gehend im Augsburger Stadion zu sehen. Er wurde in der 12. Minute durch David Alaba ersetzt.

Der langfristige Ausfall von Süle wird nun auch Bundestrainer Joachim Löw und die deutsche Nationalmannschaft im Hinblick auf die EM 2020 hart treffen. Wegen einer Kreuzbandverletzung fällt in Angreifer Leroy Sané von Manchester City bereits ein DFB-Stammspieler bis ins kommende EM-Jahr hinein aus. Unter Löw war Süle nach der Ausbootung von Mats Hummels und Jérôme Boateng als Abwehrchef vorgesehen.

Die Bundesliga-Saison endet am 16. Mai 2020. Die Nationalmannschaft wird - die so gut wie sichere Qualifikation vorausgesetzt - vor der EM-Endrunde (12. Juni bis 12. Juli) ihre Vorbereitung in Österreich absolvieren.