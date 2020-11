Ungeachtet der Corona-Infektionen von sechs Spielern und zwei Betreuern hat die südkoreanische Nationalelf ein Testspiel gegen WM-Gastgeber Katar im österreichischen Maria Enzersdorf 2:1 (2:1) gewonnen. Hwang Hee-Chan von Bundesligist RB Leipzig traf in der ersten Minute zur Führung, Lee Sung-Jae vom Zweitligisten Holstein Kiel wurde nach einer Stunde ausgewechselt. Die südkoreanische Auswahl hatte sich zuvor in Isolation begeben und das Teamhotel in Wien nur noch zu Trainingseinheiten verlassen. Da bei neuen Tests am Montag kein weiterer Spieler positiv getestet wurde, fand das Spiel wie geplant statt. Unter den Infizierten war auch Changhoon Kwon vom SC Freiburg, der bereits wieder im Breisgau ist und bei dem nach Vereinsangaben auch ein zweiter Test positiv ausgefallen war. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt bleibt der 26-Jährige bis einschließlich 25. November in häuslicher Quarantäne. Kwon fehlt damit im Heimspiel gegen Mainz 05 am kommenden Sonntag.