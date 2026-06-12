Südkorea ist perfekt in die Fußball-WM gestartet. Der zweimalige Asienmeister um Kapitän Heung-Min Son besiegte Tschechien im mexikanischen Guadalajara hochverdient mit 2:1 (0:0) und machte bereits einen großen Schritt in Richtung K.-o.-Runde. Für die Tschechen ist es bei der Rückkehr auf die WM-Bühne nach 20 Jahren Abstinenz ein Fehlstart.

In-Beom Hwang (67.) und Hyeon-Gyu Oh (80.) drehten die Partie zugunsten der Südkoreaner, nachdem Ladislav Krejci (59.) die ansonsten harmlosen Tschechen per Kopf nach einem langen Einwurf von Hoffenheims Vladimir Coufal in Führung gebracht hatte. In der Gruppe A übernahm Südkorea damit den zweiten Tabellenplatz. Zum WM-Auftakt hatten die Mexikaner in einem stimmungsvollen Eröffnungsspiel im Aztekenstadion mit 2:0 gegen Südafrika gewonnen. Tschechien trifft am kommenden Donnerstag in Atlanta auf die angezählten Südafrikaner, Südkorea muss erneut in Guadalajara gegen Co-Gastgeber Mexiko ran.

Insgesamt fünf Bundesligaprofis verteilten sich auf die beiden Startaufstellungen. Südkorea brachte neben Bayern-Verteidiger Minjae Kim in der Abwehr auch Jae-Sung Lee vom FSV Mainz 05, Tschechien setzte in Mexiko auf die Hoffenheimer Robin Hranac, Coufal und Leverkusens Stürmer Patrik Schick im Angriff.

Die Tschechen hatten sich erst im März über die Playoffs für ihre erste WM seit 20 Jahren qualifiziert, Trainer Miroslav Koubek (74) stabilisierte das Team seit seinem Amtsantritt im Dezember 2025 merklich. Gegen die bissigen Südkoreaner standen die Tschechen aber von Beginn an unter Druck.

Der 30-jährige Schick hatte nach 14 Minuten zwar die erste kleinere Chance der Partie – dann vergaben Südkoreas Nationalspieler reihenweise Gelegenheiten. Allein Son tauchte mehrfach gefährlich vor dem Tor von Matej Kovar auf, zielte dann aber entweder zu ungenau, wurde geblockt oder scheiterte am Torwart der PSV Eindhoven. Auch der Mainzer Lee konnte seine gute Chance in der 49. Minute nicht nutzen.

Die Tschechen gingen dagegen mit der ersten klaren Chance in Führung. Einen Einwurf von Coufal köpfte Krejci im ersten von insgesamt vier WM-Partien in Guadalajara ins Tor.

Für Südkorea war der Treffer mitten in einer guten Phase besonders bitter. Doch lange brauchten die Asiaten nicht, um sich zu erholen. Schon acht Minuten später gelang Hwang nach einer starken Körpertäuschung der Ausgleich. Der Profi von Feyenoord Rotterdam war erst fünf Minuten zuvor für Lee eingewechselt worden. Der ebenfalls eingewechselte Oh (der im vergangenen Sommer fast beim VfB Stuttgart gelandet wäre) drehte die Partie dann nach einem feinen Konter und einer Vorlage von Hwang und sorgte für einen perfekten Start Südkoreas ins Turnier.