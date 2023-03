Kommentar von Thomas Hahn

Das Abenteuer des deutschen Ex-Weltmeisters Jürgen Klinsmann als südkoreanischer Nationaltrainer hat mit den handelsüblichen Holprigkeiten begonnen. 2:2 gegen Kolumbien, 1:2 gegen Uruguay. Halb so wild. Bei ersten Testspielen sind Erkenntnisse wichtiger als Siege. Eine ernste Sorge hat Klinsmann trotzdem zurückbehalten von den Einsätzen, sogar eine, die seine ganze Kompetenz als Spielerversteher und Kenner des Fußballzeitgeists erfordert. Denn mitten hinein in die Nachanalyse-Hektik zum Uruguay-Spiel sagte der Verteidiger Kim Min-jae vom italienischen Klub SSC Neapel, dass er "geistig verausgabt" sei und "im Moment einfach nur erschöpft". Er wolle sich lieber auf seine Arbeit im Verein statt auf die Nationalmannschaft konzentrieren.

Kim Min-jae, 26, ein gefeierter Meister des zeitgenössischen Defensivspiels, hat sich mittlerweile für den Teil seiner Äußerung entschuldigt, der wie ein Rücktritt aus dem Nationalteam klang. Aber das Bekenntnis seiner Müdigkeit im Kopf hat er nicht zurückgenommen. Es bleibt also dabei: Der Verteidiger Kim erinnert an ein Thema, für das die Fußballgemeinde offen bleiben muss. Das rastlose Sport-Entertainment birgt Risiken für die Seelen der Leute in den Hauptrollen. Wer diese nicht ernst nimmt, riskiert Verwundungen, die sich nicht so einfach heilen lassen wie ein Bänderriss oder eine Muskelzerrung.

Klingt wie ein Klischee, nicht wahr? Und werden Profis wie Kim Min-jae nicht fürstlich entlohnt für einen Dienstplan mit Auslaufen und Massage, für den jeder Normalbürger dankbar wäre? So einfach kann man es sich nicht machen mit den sogenannten Millionarios. Menschen sind sie ja trotzdem, Geld macht nicht unverwundbar. In 90 Minuten Hochleistungsfußball können schon kleinste Unkonzentriertheiten zu Gegentoren und Spott führen. Gleichzeitig treibt das Geschäft die Spieler von Wettkampf zu Wettkampf. Kim Min-jae zum Beispiel spielte am 12., 16. und 19. März für Neapel in Neapel und Turin, ehe er am 24. und 28. nach einer Flugreise um den halben Globus bei acht Stunden Zeitverschiebung für Südkorea in Ulsan und Seoul spielte. Kein Wunder, dass sich der Mann ausgebrannt fühlte.

Was tun? Den Weltfußball kann man nicht beliebig ausdünnen. Vereine und Nationalverbände brauchen ihre Besten. Leistungsdruck gehört zum Spiel. Aber man könnte darauf verzichten, Spielpläne mit irgendwelchen Nationen-Ligen oder Klub-Weltmeisterschaften noch mehr zu verdichten. Mancher Nationalcoach könnte konsequenter stimmige Kader entwickeln, in denen die Besten auch mal pausieren können, statt sie zu Stammkomparsen endloser Experimente zu machen. Fans könnten bei Krisen nachsichtiger sein, Medien fachkundiger darüber berichten. Alles ist recht, was den Hochbegabten überflüssigen Stress erspart.

Klinsmann wird demnächst nach Europa reisen und mit Kim Min-jae reden, heißt es. Auch das gehört zur Stressbewältigung: Dass sich Trainer für ihre Spieler interessieren und sie nicht nur wie Figuren hin und her schieben. Und Kim Min-jae selbst? Der ist der Held in dieser Geschichte. Er hat den anderen die Chance gegeben, sein Problem zu verstehen. Vorbildlich.