Flamengo Rio de Janeiro hat mit dem ehemaligen FC Bayern-Profi Arturo Vidal zum dritten Mal die Copa Libertadores gewonnen. Der Fußball-Traditionsverein besiegte im Finale in der ecuadorianischen Stadt Guayaquil den brasilianischen Rivalen Athletico Paranaense aus Curitiba 1:0 (1:0). Vidal kam in der zweiten Halbzeit zum Einsatz, der ehemalige Wolfsburger Diego wurde nicht eingewechselt. Das entscheidende Tor erzielte Gabriel Barbosa in der 48. Minute - in Überzahl, nachdem Athletico-Profi Pedri Henrique kurz vor der Pause vom Platz gestellt worden war. Zum dritten Mal standen sich wieder zwei brasilianische Klubs gegenüber: Flamengo hatte 2021 gegen Palmeiras São Paulo verloren.