Tor in Minute 99

Palmeiras São Paulo gewinnt das Finale der Copa Libertadores, doch der Jubel mit den Fans wirkt deplatziert. Das Team könnte bei der Klub-WM in Katar nun auf den FC Bayern treffen.

Über weite Strecken plätscherte die Partie dahin, aber zum Schluss trieb das Finale der Copa Libertadores dann doch seinem dramaturgisch hinausgezögerten Höhepunkt entgegen: In der neunten Minute der Nachspielzeit sicherte sich Palmeiras São Paulo durch den Treffer zum 1:0 (0:0) über den FC Santos den zweiten Titelgewinn in der Vereinsgeschichte. "Das ist ein unvergesslicher Tag in meinem Leben, das Tor zum Libertadores-Titel zu schießen", jubelte der 25-jährige Torschütze Breno Lopes. Er war erst im vergangenen November verpflichtet worden. Das Libertadores-Finale, das südamerikanisches Gegenstück zur europäischen Champions League, war seine 17. Partie für Palmeiras.

Breno Lopes sorgte auch nach Abpfiff noch für Debatten, weil er sich nach seinem K.o.-Schlag in Minute 99 enthemmt in die Arme der Fans ohne Schutzmasken warf. Wegen der Corona-Infektionsgefahr sollte das Finale im Maracanã-Stadion in Río de Janeiro eigentlich ohne Zuschauer stattfinden. Letztlich waren dann aber wohl doch rund 2500 geladene Gäste zugegen.

"Una final del otro mundo", so hatte Südamerikas Fußballverband Conmebol das Endspiel angepriesen - als "Finale aus einer anderen Welt". Und tatsächlich wirkte der intime Jubel zum Schluss mit den Fans inmitten der Pandemie höchst fragwürdig und deplatziert. Denn der für die geladenen Gäste 96 Stunden vor Anpfiff vorgeschriebene PCR-Test, der Corona-Erreger nachweist, konnte die letzten drei Tage vor dem Finale ja nicht komplett erfassen.

Palmeiras plant nun den Flug nach Katar, wo der Südamerika-Champion am kommenden Sonntag im Halbfinale der Klub-WM auf den Sieger des Viertelfinales zwischen Tigres/Mexiko und Ulsan/Südkorea trifft. Der Blick ist allerdings bereits auf das Endspiel am 11. Februar gerichtet - und auf ein mögliches Duell mit Champions-League-Sieger FC Bayern. Die Münchner fordern im Halbfinale entweder Afrikameister Al Ahly oder Gastgeber Al Duhail.

Nur einer hatte bei der Siegesfeier im Maracanã übrigens merklich Zurückhaltung gewahrt: Palmeiras' Torhüter Weverton "Ich halte mich mit dem Feiern unter den Fans zurück. Es sind zu viele hier, und ich habe mich noch nicht mit Covid-19 angesteckt", sagte der Keeper und mahnte an: "Wir haben eine Klub-WM in der kommenden Woche."