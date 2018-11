3. November 2018, 22:10 Uhr Stuttgarts nächste Zu-Null-Niederlage Tief im Strudel

Der Schrumpfungsprozess des VfB hat so dramatische Ausmaße angenommen, dass gegnerische Trainer frech ihre kühnsten Träume an ihm ausprobieren können, so wie Frankfurt mit seinen drei Top-Stürmern.

Von Christof Kneer, Stuttgart

Irgendwann unter der Woche hatte Adi Hütter plötzlich eine verwegene Idee. Normalerweise plagt sich der Trainer von Eintracht Frankfurt mit einem schweren Luxusproblem, regelmäßig muss er diese eine, lästige Entscheidung treffen: Wen von seinen drei Superstürmern soll er am nächsten Wochenende bloß draußen lassen? In dieser Woche aber fiel ihm auf, dass er sich vielleicht die ganze Zeit eine falsche Frage gestellt hatte. Die Frage könnte ja zum Beispiel auch heißen: Warum eigentlich nicht alle drei auf einmal, also Luka Jovic plus Ante Rebic plus Sebastian Haller? Es war, muss man sagen, nicht die schlechteste Idee, die Hütter da unter der Woche angesprungen hatte. "Ich hab mir gedacht, der nächste Gegner könnte der richtige sein, um es mal mit allen dreien zu probieren", sagte Hütter nach dem sehr, sehr ungefährdeten 3:0 beim VfB Stuttgart.

Natürlich sagt dieser Satz etwas aus über den Mut des Frankfurter Trainers und über die offensive Qualität seiner Mannschaft, aber mindestens genau so viel sagt dieser Satz über den Tabellenletzten aus Stuttgart. Was im Subtext mitschwang, war dies: Gegen den VfB kann man's ja mal machen.

Weinzierls erste Ergebnisse im Schwabenland lauten 0:4, 0:4, 0:3

Tatsächlich hat der Schrumpfungsprozess des ruhmreichen VfB Stuttgart von 1893 inzwischen so dramatische Ausmaße angenommen, dass gegnerische Trainer frech ihre kühnsten Träume an ihm ausprobieren können. So wie Frankfurt spielte, spielt man auswärts eigentlich nicht: mit drei Stürmern, mit nur einem defensiven Mittelfeldspieler und mit einem kessen Pressing, das man als riskant bis fahrlässig bezeichnen müsste - wenn der Gegner nicht der VfB in seiner aktuellen Form gewesen wäre. Der aktuelle VfB ist gerade auf beängstigende Weise dabei, sich dem selbsternannten Führungsspieler Holger Badstuber zu unterwerfen: So langsam und unsicher dieser ehemalige Nationalspieler in seinem zweitem Fußballer-Leben spielt, so spielt inzwischen der ganze VfB.

0:4, 0:4, 0:3 - mit so einer Bilanz müsste normalerweise jeder Trainer um seinen Job fürchten, und eine so bedenklich leblose Heimspiel-Vorstellung wie an diesem Freitagabend verzeihen Fans und Vorgesetzte ihrem Übungsleiter normalerweise auch nicht. Aber über Markus Weinzierl, VfB-Trainer seit drei Spielen, hat trotz dieser bemerkenswert scheußlichen Bilanz niemand diskutiert, es war ja zu offensichtlich, dass der Abwärtstrend dieser Mannschaft sich gerade von jeder Form von Trainerarbeit abkoppelt. Diese Mannschaft ist so verwirrt und von sich selbst gekränkt, dass sie entweder ein frühes Gegentor wie gegen Dortmund oder eine frühe rote Karte wie in Hoffenheim kassiert - oder dass sie vor lauter Verwirrung und Kränkung nichts damit anfangen kann, wenn das obligatorische frühe Gegentor ausnahmsweise mal vom Videoassistenten aberkannt wird wie Rebic' vermeintliches 0:1 an diesem Freitagabend (4.).

Es folgten jene Minuten, die dem VfB den Weg ins Spiel hätten weisen können: Die Erleichterung übers aberkannte Frankfurter Tor führte immerhin zum hübschesten VfB-Spielzug seit Wochen, Christian Gentner und Rechtsverteidiger Pablo Maffeo kombinierten sich am Flügel per Doppelpass durch, und Maffeos wirklich tadellose Flanke erreichte einen abenteuerlich freistehenden Mario Gomez - dessen Kopfball aus kurzer Distanz aber kläglich am Tor vorbei flog (9.). Und kurz drauf war Frankfurts nächster Angriff halt doch drin, die drei da vorne waren einfach zu gut für eine Abwehr, deren Chef nicht der Badstuber von 2012, sondern der Badstuber von 2018 ist. Über Jovic kam der Ball zu Rebic, dessen Schuss VfB-Keeper Zieler noch parierte - aber den abprallenden Ball erwischte dann selbstverständlich Eintracht-Stürmer Haller und kein VfB-Verteidiger (11.).

Wie Flaneure gucken die Stuttgarter nur zu

Es war ein Treffer, der in seinem Muster ans 0:2 erinnerte, als die drei Stürmer erneut zu gut und zu schnell für alle Stuttgarter waren. Diesmal war es Haller, der an Zieler scheiterte, aber im Gegensatz zu Badstuber, Aogo und den anderen VfB-Flaneuren schaltete Jovic nicht ab, er hielt den Ball im Spiel und flankte auf Rebic, der mindestens so frei stand wie Gomez gut 20 Minuten zuvor. Nur, anders als Gomez, traf Rebic natürlich.

Ob er trotz der erneut deutlichen Niederlage auch wieder etwas Positives mitnehmen könne, wurde Weinzierl nach dem Spiel gefragt, am vergangenen Wochenende hatte er sein Team in Hoffenheim ja trotz Unterzahl eine Halbzeit lang gut und zäh kämpfen gesehen. Aber diesmal? Weinzierl überlegte kurz, das Schönrede-Engelchen auf seiner Schulter stritt kurz mit dem Wahrheits-Teufelchen, aber das Engelchen merkte bald, dass es an diesem Tag deplatziert war. Einen guten Angriff habe er gesehen, sagte Weinzierl trocken, er meinte die Gomez-Chance, aber sonst sei "alles enttäuschend" gewesen.

Für einen neuen Trainer ist der VfB, vorsichtig gesprochen, eine Herausforderung. Die schadhaften Stellen ziehen sich so flächendeckend durchs Team, dass keiner so genau weiß, wo man mit den Reparaturarbeiten beginnen soll. Wackelt die Abwehr so, weil in der Mannschaft ohne den verletzten Tassos Donis kein Tempo und ohne den verletzten Daniel Didavi keine Kreativität steckt, weshalb jegliche Entlastung fehlt? Oder kommt die Offensive nicht ins Spielen, weil die Badstuber-Abwehr vor lauter Wackeln sich nicht auch noch um gescheite Bälle fürs Aufbauspiel kümmern kann? Fehlt das Selbstbewusstsein, weil der beängstigend matten Mannschaft die Fitness fehlt? Oder sieht das mit der mangelnden Fitness nur so aus, weil die Mannschaft bloß wegen des fehlenden Selbstvertrauens in keinen Zweikampf findet?

"Körperlich sicher nicht in einer Top-Verfassung"

Wer zwischen den Zeilen hörte, ahnt dennoch, dass den Verein gerade eine interne Debatte umtreibt. Was die Fitness anbelange, sei "tatsächlich noch Luft nach oben", sagte Weinzierl auf Nachfrage vorsichtig, und Sportvorstand Michael Reschke ergänzte, die Elf sei "körperlich sicher nicht in einer Top-Verfassung", aber er wolle da "nicht näher drauf eingehen". Offenbar haben sie die Vorbereitung unter dem entlassenen Trainer Tayfun Korkut inzwischen als zu wenig intensiv ausgemacht, und sie würden das auch ganz gerne laut sagen jetzt, aber sie wissen natürlich, dass man das eigentlich nicht macht: öffentlich mit dem Finger auf den Verflossenen zeigen.

So wird ihnen nun nichts anderes übrig bleiben, als auf die nahende Rückkehr der verletzten Donis und Didavi zu hoffen, aber erst mal sortieren sie jetzt neue Hiobsbotschaften: Auch der junge Verteidiger Maffeo, gegen Frankfurt einer der wenigen mit guten Ansätzen, wird wegen eines Außenbandteilrisses im rechten Sprunggelenk womöglich ein Weile lang ausfallen.