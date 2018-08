27. August 2018, 19:01 Uhr Stuttgarts Auftaktniederlage Aus der Balance

Stark in der Luft, doch am Boden mit dem einen entscheidenden Fehler: Holger Badstuber (links, gegen den Mainzer Jean-Philippe Mateta).

Der VfB Stuttgart hat eine Mannschaft mit Routine und Perspektive - doch nach dem 0:1 in Mainz droht die Stimmung wieder von einem Extrem ins andere zu kippen.

Von Tobias Schächter, Mainz

Der Weltmeister aus Frankreich half Holger Badstuber wieder auf die Beine. Direkt nach dem Abpfiff war Badstuber in die Knie gesunken, den Kopf nach unten gerichtet, die Hände vor dem Gesicht. So bedröppelt verharrte er ein paar sehr lange Sekunden alleine mit sich und seinem Missgeschick, das dem VfB Stuttgart am Sonntag eine bittere 0:1-Niederlage beim FSV Mainz 05 beschert hatte. Doch dann kam Benjamin Pavard, zog seinen Kollegen aus der Stuttgarter Innenverteidigung wieder nach oben und klopfte diesem aufmunternd auf die Schulter.

Trost konnte Badstuber gut gebrauchen. Zwar fanden wieder 92 Prozent seiner Pässe den Mitspieler. Aber dann gab es wieder diesen einen Moment, der die grundlegende Schwäche dieses 29 Jahre alten Routiniers gnadenlos offenlegte - und der die Partie entschied. Im Laufduell mit dem schnellen Mainzer Robin Quaison geriet Badstuber ins Straucheln und fiel schließlich hin, als sei er auf einer Bananenschale ausgerutscht. Quaison konnte ganz in Ruhe auf den eingewechselten Anthony Ujah passen - und der traf aus zwölf Metern zum Siegtor für die Mainzer (76.).

Nach der Pleite im Pokal beim Drittligisten Hansa Rostock (0:2) erlebte der VfB Stuttgart am Sonntag in Mainz auch einen Fehlstart in der Liga. Und zum ersten Heimspiel der Saison empfangen die Stuttgarter nun Titelverteidiger Bayern München. Einerseits bietet die Partie gegen den Favoriten die Chance für eine überraschende Wende, andererseits aber ist eine dritte Pleite im dritten Pflichtspiel kein ganz unrealistischer Ausblick. Sportvorstand Michael Reschke findet: "Wir sind für die Saison vernünftig aufgestellt, aber es war auch klar, dass der Start brutal schwer ist mit den Spielen in Mainz, gegen Bayern und in Freiburg."

Der VfB Stuttgart hat Erwartungen geschürt, weil die Mannschaft nach dem Trainerwechsel von Hannes Wolf zu Tayfun Korkut in der vergangenen Runde fast noch den Sprung in die Europapokalplätze geschafft hätte; nur der FC Bayern spielte eine bessere Rückrunde als die Schwaben. Der VfB ist grundsätzlich maximal ambitioniert, nach der Ausgliederung der Profifußballer aus dem Gesamtverein fließt viel Geld von den potenten Sponsoren aus dem Ländle. Nun ist der Saisonstart verbockt, und bei weiteren Niederlagen gegen die Bayern und in Freiburg könnte die Euphorie des Frühlings zum Herbstbeginn verflogen sein. Reschke gibt zu: "Zwei Mal in Folge zu verlieren, ist weit weg von dem, was wir uns erhofft hatten." Allerdings fordert der Sportchef auch: "Wir dürfen nicht die Ruhe verlieren."

Der VfB gehört zu jenen Traditionsvereinen, in denen die Stimmungen schnell von einem Extrem ins andere schwanken. Christian Gentner sagt: "Ich habe nicht den Eindruck, dass die Stimmung kippt oder die Fans sich so schnell abwenden." Gentner muss es wissen, er spielt mit Ausnahme von drei Spielzeiten für den VfL Wolfsburg seit 1999 beim VfB. Der 33-Jährige ist der Kapitän einer Mannschaft, die nun beweisen muss, dass der Fehlstart nicht der Beginn eines negativen Laufs ist.

Anastasios Donis ist bei vielen Klubs begehrt - VfB-Trainer Korkut setzt nicht auf ihn

In Mainz lief das "zähe Spiel" (FSV-Trainer Sandro Schwarz) auf ein Remis hinaus. Der VfB stand defensiv gut, entwickelte aber nur wenig Torgefahr. "Wir waren in der zweiten Halbzeit zu passiv", bemängelte Trainer Korkut und stellte fest: "Man kann sich nichts leisten in der Bundesliga, alles wird brutal bestraft." Badstubers Fehler war der Moment des Spiels, den die Mainzer entschlossen für sich nutzten.

Für Korkut steht die defensive Balance in der bevorzugten 4-4-2-Ordnung im Vordergrund. Grundsätzlich verfügt der VfB über eine gute Mischung im Kader zwischen erfahrenen Kräften wie Torwart Ron-Robert Zieler, Gentner, Stürmer Mario Gomez oder dem aus Dortmund gekommenen Mittelfeldspieler Gonzalo Castro sowie hoffnungsvollen Talenten aus Argentinien wie dem Sechser Santiago Ascacibar, Stürmer Nicolas Gonzalez (kam von Argentinos Junior) und dem spanischen Rechtsverteidiger Maffeo (Manchester City). Die Mannschaft hat Routine und Perspektive, aber ein Lauf wie in der vergangenen Rückrunde ist nicht selbstverständlich. Mehr Spielwitz nach vorne könnte Rückkehrer Daniel Didavi (kam aus Wolfsburg) bringen, der in Mainz nach einer Stunde für Gonzalez eingewechselt wurde. Der schnelle Flügelflitzer Anastasios Donis fehlte aber im Kader für das Mainz-Spiel. Der Grieche ist bei vielen Klubs begehrt, steht aber in der Gunst von Trainer Korkut seltsamerweise nicht gerade weit oben; gehen lassen will ihn der Klub dennoch nicht.

Badstuber und der VfB haben den Auftakt verstolpert. Seine Fehler könnten Badstuber jetzt den Startplatz kosten, Weltmeister Pavard (dessen Verbleib Reschke erneut bekräftigte) dürfte gesetzt sein in der Innenverteidigung, die Konkurrenten Timo Baumgartl und Marc Oliver Kempf wittern ihre Chance. Doch um die Trendwende zu schaffen, muss der VfB nach vorne mutiger, entschlossener und weniger ausrechenbar spielen.

Ob's gegen die Bayern klappt? Trainer Korkut sagt, er mache sich keine grundsätzlichen Sorgen, denn seine Elf habe dem Gegner in Mainz kaum Torchancen gestattet. Aber selber welche herausgespielt hat der VfB eben auch nicht viele.