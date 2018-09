2. September 2018, 18:54 Uhr Stuttgart Wirsing statt Schokoladen-Eis

Nach der guten Rückrunde fehlen dem VfB jetzt Punkte - und eine gute Taktik.

Von Sebastian Fischer , Stuttgart

Wahrscheinlich hat sich Tayfun Korkut mit einem der schönsten Erfolge seiner Laufbahn keinen großen Gefallen getan. Er hat sich natürlich sehr gefreut damals im Mai, über jeden einzelnen rasanten Konter beim 4:1 mit dem VfB Stuttgart in der Arena des FC Bayern, der am letzten Spieltag der vergangenen Saison als deutscher Meister feststand. Doch seit diesem schönen Frühlingstag erwarten die Menschen von Korkut zwei sehr komplizierte Dinge: offensiven Fußball und Erfolg.

Der VfB, im Sommer euphorisiert nach Platz zwei in der Rückrundentabelle, ist so schlecht in die Saison gestartet, dass von der Euphorie bereits nach drei Spielen wenig übrig geblieben zu sein scheint. In der ersten Pokalrunde schied Stuttgart gegen Drittligist Rostock aus, 0:2. Das erste Ligaspiel ging in Mainz verloren, 0:1. Dass der VfB gegen den FC Bayern gewinnen würde, das hatte wohl niemand ernsthaft erwartet. Doch Stuttgart verlor 0:3, ohne ein einziges Mal aufs Tor zu schießen.

Aus Unmut über Auswechslungen beginnen die Fans zu pfeifen

Der Klub, der in diesem Jahr 125 Jahre alt wird, der sich aus diesem Anlass selbst feiert, ein Jubiläumstrikot verkauft und in dieser Woche eine Ausstellung eröffnet, ist nun erst mal Letzter, als einzige Mannschaft der Bundesliga bislang ohne Torerfolg. Und wie Trainer Korkut in der Pressekonferenz Erklärungen suchte, das erinnerte an einen Vater, der seinen Kindern einmal Schokoladeneis spendiert hat und nun den Wirsing zum Mittagessen nicht mehr vermittelt bekommt. Er sagte: "Wir können nicht mit vier Stürmern gegen Bayern spielen, so einfach ist das auch nicht."

Die Zuschauer hatten nach 57 Minuten aus Unmut über die Entscheidungen des Trainers zu pfeifen begonnen. Nach 57 Minuten hatte Korkut den Griechen Anastasios Donis ausgewechselt, dem man als einem der wenigen Stuttgarter am Samstag noch zugetraut hatte, die Frechheit zu besitzen, sich in die Nähe von Manuel Neuer zu begeben. Zu weit weg vom Münchner Tor habe seine Mannschaft gestanden, führte auch Korkut als Erklärung für die bisweilen demütigende Niederlage an. Er sagte es, als hätten die Witterungen eine Expedition zum Strafraum unmöglich gemacht. Eigentlich war es aber die Umsetzung seiner Taktik gewesen - einer Taktik, die, so sagte es VfB-Sportdirektor Michael Reschke, vor dem Spiel "total schlüssig" geklungen habe. Einer Taktik, die aus Lauern und Kontern bestehen sollte. Einer Taktik, die allerdings so ausgesehen hatte, wie Korkut sich das nicht vorgestellt hatte: "70 Meter vor dem Tor stehen und auf einen Glücksmoment hoffen, das wollen wir nicht", sagte er. "Das war definitiv zu wenig", sagte Reschke.

Korkut war eine der Überraschungen der Rückrunde gewesen, als er den VfB von Hannes Wolf verunsichert übernahm und mit kompaktem Sicherheitsfußball beinahe in den Europapokal führte. Der Saisonstart zeigt nun, dass es Korkut schwerfallen dürfte, noch mal zu überraschen - mit einer neuen Auffassung des Spiels. Die Personalie Donis ist dafür ein gutes Beispiel.

Der Grieche, 22, im Sommer 2017 von Juventus Turin verpflichtet, ist ein Offensivspieler, auf den sie beim VfB ziemlich stolz sind, so begehrt soll er bei der Konkurrenz sein. In Korkuts bester Phase in der vergangenen Rückrunde spielte er jedoch keine Rolle, Donis kam kaum zum Einsatz. Beim 4:1 in München bereitete er dann ein Tor vor und schoss eins selbst. Als er zum Auftakt vorige Woche in Mainz wieder nicht im Kader stand, diskutierten die Fans darüber bereits angeregt. Diesmal pfiffen sie. Korkut brachte Erik Thommy und erklärte den Wechsel später damit, er habe für mehr Ballbesitz sorgen wollen, um nicht mehr tatenlos vor dem eigenen Tor zu verharren. Doch der Wechsel bewirkte nichts. Und Donis sagte: "Der Trainer hat entschieden, mich rauszunehmen. Das akzeptiere ich, aber ich denke, es war unfair."

Nun ist eine Niederlage gegen den Meister kein Anlass für Grundsatzdebatten, das sagte auch Reschke, der Korkut sein Vertrauen aussprach, um Lösungen gegen die offensive Harmlosigkeit zu finden. Und so, wie Stürmer und Harmoniewächter Mario Gomez darüber sprach, nach dem Fehlstart als Mannschaft nun "mental ein bisschen angeknackst" zu sein, klang das zwar nicht unbedingt, als würde eine Siegesserie bevorstehen, zumal Gomez durchaus auch ein paar Zweifel an der Taktik innerhalb des Teams andeutete. Doch auch Gomez argumentierte, das Spiel gegen die Bayern müsse man "aus der Wertung nehmen". Er sagte: "Wir dürfen uns jetzt nichts einreden lassen. Das wäre das Schlimmste, was es gibt." Die kommenden Begegnungen nach der Länderspielpause seien gegen Gegner auf Augenhöhe. Siege gegen den SC Freiburg oder Fortuna Düsseldorf würden es zwar sehr wahrscheinlich in keine Ausstellung schaffen, aber sie könnten nicht schaden.