4. Mai 2019, 22:24 Uhr Stuttgart verliert 1:3 Was-wäre-wenn-Szenarien

Der VfB Stuttgart ärgert sich über einen verweigerten Handelfmeter, verteidigt aber beim 1:3 in Berlin viel zu schlecht, um Ansprüche auf einen Punktgewinn erheben zu können.

Von Saskia Aleythe, Berlin

Nico Willig hat einen Satz gesagt, den man sich gleich mal merken sollte in dieser ganzen Debatte. "Der Sieg für die Hertha ist zweifellos verdient", sagte er am Samstagnachmittag im Berliner Olympiastadion, es tat ihm nicht weh in diesem Moment, er musste sich nicht durchringen zu freundlichen Worten - aber gehadert hat der Interimstrainer vom VfB Stuttgart schon. Das ist ja das Fiese im Abstiegskampf: Jede verpasste Torchance lässt sich zu Was-wäre-Wenn-Szenarien weiterdenken, und das in der 37. Minute, beim Stand von 0:0, das war ein Moment, der das Spiel und die Tabellensituation entscheidend hätte prägen können. Oder sogar müssen.

Und - na klar - es geht an dieser Stelle mal wieder um den Videoschiedsrichter und ein Handspiel: Einen Eckball der Gäste versuchte Nicolas Gonzales per Kopf Richtung Tor zu bringen, Karim Rerik sprang mit zu engagiert gehobener Hand zur Abwehr nach oben, der Ball prallte zurück. Doch weder Schiedsrichter Daniel Schlager, noch der Videoschiedsrichter in Köln reagierten. "Für was haben wir den Videobeweis?", fragte VfB-Spieler Daniel Esswein später, "das war das klarste Handspiel der letzten Wochen, Monate, vielleicht sogar der gesamten Saison." Was dann folgte, war für Trainer Willig die "Verliererstraße", auf die der VfB schließlich gedrängt wurde: Statt Elfmeter für Stuttgart gab es zwei schnelle Tore durch Vedad Ibisevic (40. Minute) und Ondrej Duda (45.+1), in der zweiten Halbzeit erhöhte Salomon Kalou (67.). Mario Gomez schaffte in der 70. Minute noch den Ehrentreffer, am Ende stand aber ein 3:1 (2:0). "Wir hatten die Chance, auf die Siegerstraße einzubiegen", sagte Willig, "das haben wir nicht verbockt, das wurde an einer anderen Stelle verbockt."

Es war ein Thema, das erst im Nachhinein zu einem wurde - während der Aktion im Strafraum gab es kaum jemanden im Stadion, der das Handspiel wahrgenommen hatte. "Ich habe es nicht gesehen", sagte Willig, "deswegen ist es auch für einen Schiedsrichter schwer zu sehen. Wenn wir schon diesen Videoschiedsrichter installieren, hätte er in diesem Moment online sein müssen. Das war er leider nicht."

"Es war nicht zu erwarten, dass wir nach dem Sieg gegen Gladbach nun alle Spiele gewinnen und durch die Liga fliegen", sagt Trainer Willig

Tatsächlich hatten sich bis zur fraglichen Szene weder Hertha noch Stuttgart richtige Torchancen erspielt. "Da war kein Spielfluss, viel Mittelfeldgeplänkel", gab Esswein später sogar zu, "es war klar: wer 1:0 führt, macht es dem anderen schwer, das Spiel wieder umzudrehen." Auf beiden Seiten reihten sich die technischen Fehler aneinander, Offensivdrang ließen vor allem die Stuttgarter vermissen. Was dann halt ungünstig ist, wenn es in der Abwehr auch nicht so richtig klappt. So gab Willig bei den ersten beiden Gegentreffern zu: "In beiden Situationen müssen wir uns vorwerfen lassen, zu passiv gewesen zu sein, die Bälle ins Zentrum zugelassen zu haben." Für Torwart Ron-Robert Zieler waren die Treffer in der 40. und 46. Minute besonders bitter: Beide Male wehrte er die Angriffe zunächst ab, kassierte dann aber durch schlecht verteidigte Nachschüsse die Tore.

In der zweiten Halbzeit schien beim 3:0 durch Kalou schon alles entschieden zu sein, da machte der nach der Pause eingewechselte Mario Gomez den Gästen noch einmal Mut. Schon in der 69. Minute knallte er einen langen Ball mit einer Drehung ins Netz - doch ein falscher Abseitspfiff verwehrte dem VfB den Anschlusstreffer. Der fiel dann in der 70. Minute, diesmal verwandelte Gomez per Kopf. Er selber wollte die Was-Wäre-Wenn-Szenarien nicht durchspielen. "Wir hätten es danach trotzdem noch aus eigener Kraft schaffen können", sagte er zum nicht gepfiffenen Elfmeter, "das haben wir nicht getan, deswegen hat Hertha gewonnen".

Und so schienen sich die Stuttgarter am Ende doch mehr über die eigenen Fehler zu ärgern. "Es war nicht zu erwarten, dass wir nach dem Sieg gegen Gladbach nun alle Spiele gewinnen und durch die Liga fliegen", sagte Trainer Willig noch. Mit 24 Punkten liegen sie weiter auf dem 16. Platz, die Relegation ist das Ziel. "Wir müssen diesen Schwung jetzt mitnehmen", sagte Willig, bevor er in den Feierabend verschwand. Und klang dabei so positiv, wie einer wohl klingen muss, dem sonst nichts übrigbleibt.