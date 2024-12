Der VfB Stuttgart hat dank eines Dreierpacks in weniger als 20 Minuten seine Serie gegen den 1. FC Union Berlin fortgesetzt. Der deutsche Vizemeister drehte zum Auftakt des 13. Spieltags in der Fußball-Bundesliga einen 0:2-Rückstand und gewann mit 3:2 (0:1). Es war wettbewerbsübergreifend der vierte VfB-Sieg gegen die Eisernen nacheinander. In der Tabelle verbesserte sich der VfB zunächst auf den sechsten Platz. Die seit nunmehr sieben Pflichtspielen sieglosen Unioner könnten als Elfter am Wochenende weiter abrutschen. In einer wilden zweiten Hälfte trafen Stuttgarts Joker Nick Woltemade (51./59.) und Kapitän Atakan Karazor (69.) nach einem Patzer von Union-Torhüter Frederik Rönnow. Zuvor hatten Danilho Doekhi (37. ) und Robert Skov (48.) für Union getroffen. Beim ersten Gegentor hatte VfB-Torwart Alexander Nübel nicht gut ausgesehen. Damit rundeten die Schwaben ihre Woche mit dem vorhergehenden Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale passend ab und stimmten sich auf das wegweisende Königsklassenspiel am Mittwoch gegen Young Boys Bern ein.