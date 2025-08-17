Kann in dieser Saison jemand mit dem FC Bayern mithalten? Der VfB ist im Supercup jedenfalls nicht chancenlos – und kann von allen möglichen Spitzenklubs die größte personelle Konstanz vorweisen.

In der Situation half es Sebastian Hoeneß wenig, aber seine schlechte Laune beinhaltete eine gute Nachricht für seinen Klub. „Wir sind enttäuscht“, sagte der Trainer des VfB Stuttgart nach dem 1:2 gegen den FC Bayern. Diese Enttäuschung hatte allerdings nur deshalb ihre Berechtigung, weil sich Hoeneß zwischenzeitlich wirklich Hoffnungen machen konnte, eine Hand an den ersten Pokal der Saison zu bekommen. In der entscheidenden Phase der Partie, eine Viertelstunde vor Schluss, verhinderte nur ein Reflex von Manuel Neuer den Ausgleich. Für einen Tabellenneunten der Vorsaison ist das gegen den Meister durchaus beachtlich.