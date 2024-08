Beim Fußball taugt das Wort „eklig“ sogar zum Kompliment. Wenn der Gegner hartnäckig, lästig, unliebsam spielt, darf man dessen Spiel so nennen, ohne eine Beleidigungsklage zu riskieren. Auch der Trainer Sebastian Hoeneß hatte das Wort benutzt, bevor sein Bundesligist VfB Stuttgart im Pokal-Erstrundenspiel beim Zweitligisten Preußen Münster antrat. „Das könnte eklig werden“, hatte Hoeneß über den zu erwartenden Widerstand der Westfalen prophezeit – aber dann wurde es gar nicht so unangenehm für die Schwaben. Direkt hinter jenem Tor, auf das sie in der ersten Halbzeit spielten, hing am Zaun des Münsteraner Fanblocks ein Banner, auf dem stand einfach nur: „Schön hier!“

In dieses Tor hinein vor genau diesem Banner erzielten die Stuttgarter in der ersten Viertelstunde zwei Tore und binnen 35 Minuten gar drei. Damit war das Pokalspiel, das am Ende 5:0 für Stuttgart ausging, frühzeitig entschieden. „Ich bin ganz froh, denn der Druck war groß“, sagte Hoeneß hernach, weil der Mannschaft im dritten Pflichtspiel der neuen Saison endlich der erste Sieg gelungen war. Angelo Stiller (7.), Ermedin Demirovic (15.), Pascal Stenzel (35.), Nick Woltemade (72.) und Atakan Karazor (80., Handelfmeter) erzielten die Treffer. „Das hätte auch eklig werden können“, betonte Demirovic nach dem Spiel noch mal, doch dafür waren die Münsteraner zu harmlos.

2:1 hatten die Stuttgarter in ihrem ersten Pflichtspiel dieser Saison im Supercup bei Bayer Leverkusen geführt – und dann im Elfmeterschießen verloren. 1:0 hatten sie im zweiten Pflichtspiel zum Bundesliga-Auftakt beim SC Freiburg geführt – und dann 1:3 verloren. Deshalb war die frühe 1:0-Führung in Münster zunächst mal noch nicht so erleichternd, erst die vier weiteren Treffer waren es. „Wir haben eine Reaktion gezeigt“, sagte Hoeneß, und genau die hatte er nach der Niederlage in Freiburg auch sehen wollen. „Nach dem Freiburg-Spiel waren wir sehr unzufrieden“, unterstrich der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bei Sky. Jetzt wollen die Stuttgarter ihre Rehabilitation im ersten Heimspiel der Saison am Samstag gegen Mainz bestätigen.

Der Trainer Hoeneß weiß, dass das momentan ein komplizierter Saisonauftakt ist, weil die personell stark veränderte Mannschaft binnen kürzester Zeit funktionieren muss. Es geht jetzt nicht nur in der Bundesliga Schlag auf Schlag, in drei Wochen ist auch schon das erste Champions-League-Spiel. Ihre Gegner werden die Stuttgarter bei der Auslosung am Donnerstagabend kennenlernen.

Mit Ameen Al-Dakhil ist ein neuer Verteidiger schon da

Gegen den Zweitligisten Münster hatten sie nicht mal mit einer halb improvisierten Viererkette Probleme. Der 20 Jahre junge Anrie Chase half von Beginn an aus und eine Viertelstunde vor Schluss wurde der 23 Jahre junge Ramon Hendriks eingewechselt. Für Hendriks war es der erste Einsatz, für Chase der zweite.

In der Champions League könnte sich allerdings bemerkbar machen, dass mit Dan-Axel Zagadou, Anthony Rouault, Leonidas Stergiou und Josha Vagnoman bislang vier etablierte Abwehrmänner verletzt sind – und auch der am Dienstag verpflichtete Innenverteidiger Ameen Al-Dakhil vom FC Burnley wird wegen einer Muskelverletzung erst in drei bis vier Wochen zur Verfügung stehen. „Angespannt“, nennt der Sportchef Wohlgemuth die Personallage in der Abwehr und hofft auf baldige Linderung.

Bald beginnt die Champions League für den VfB

„Wir müssen schnell gut in die Saison kommen“, hatte Hoeneß vor dem Spiel in der ARD gesagt, „denn wir werden nicht viel Zeit zum Trainieren haben.“ Bundesliga und Champions League im wochenlangen Akkord werden Kraft und Zeit rauben.

Mit dem Einzug in die zweite Pokalrunde Ende Oktober haben sich die Stuttgarter nun zwar einen weiteren anstrengenden Termin aufgehalst, der 5:0-Kantersieg in Münster war für die Psyche aber sicher wertvoll und eine weitere Pokalnacht unter Flutlicht, heißt es, macht den Spielern mehr Spaß als Training – selbst wenn es im Pokal eklig zu werden droht.