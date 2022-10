Von Christoph Ruf, Stuttgart

Der Moment, der die aktuelle Stimmungslage beim VfB Stuttgart am besten illustriert, war am Sonntagabend einige Minuten vor Ende der Partie zu beobachten. Als Stadionsprecher Holger Laser verkündete, dass es "vier Minuten Nachspielzeit" geben werde, blieb es mucksmäuschenstill in der gut gefüllten Arena. Statt ihr Team noch einmal anzufeuern, machten sich tausende Anhänger schon auf den Nachhauseweg, während die Ultras in der Kurve noch zwei Minuten warteten, ehe sie ein rhythmisches "Aufwachen!" skandierten, das auch nach dem Schlusspfiff und der nun statistisch verwertbaren 0:1-Niederlage gegen Union Berlin anhielt.

Allerdings war diese Aufforderung vollkommen deplatziert an diesem merkwürdigen Herbstabend. Denn der VfB hatte einen sehr ordentlichen - und eben durchgehend wachen - Auftritt gezeigt. Er war die aktivere und bessere Mannschaft gewesen und hatte insgesamt keine Leistung geboten, die nach einem Trainerwechsel schreien würde. Und dennoch könnte es nun genau dazu kommen.

Der VfB ist weiter sieglos, hat nur fünf Punkte aus neun Spielen und empfängt am kommenden Samstag als Tabellen-Vorletzter das Schlusslicht aus Bochum. "Das Vertrauen und die Rückendeckung ist da", sagte Sportdirektor Sven Mislintat, als er auf die Zukunft seines Trainers Pellegrino Matarazzo angesprochen wurde. "Am Ende muss man aber auch hier liefern." Das könnte heißen, dass Matarazzo am Samstag noch eine letzte Chance bekommt, einen Dreier zu holen. Es könnte aber auch die rhetorische Vorbereitung sein, um einem Nachfolger den Weg zu bereiten, der in den kommenden beiden Heimspielen gegen Bochum und im Pokal gegen Zweitligist Bielefeld dann gleich einen vergleichsweise angenehmen Start bekommen könnte.

Matarazzo selbst erweckte nach dem Spiel den Eindruck, als wisse er um die Gedankenspiele in der Vereinsführung, wolle aber jede Aussage vermeiden, die den Eindruck erwecken könnte, als sei er ratlos. Seine Zukunftsprognose fiel auf vielsagende Weise nichtssagend aus: "Ich bin sehr optimistisch, dass die Mannschaft das Spiel gewinnen kann und wird, unabhängig wer auf der Bank sitzt." Seine Mannschaft sei jedenfalls auch gegen Union "siegfähig" gewesen: "Wir hatten genügend Chancen, um zumindest ein Tor zu schießen." Was "Fight, Intensität und Engagement angeht, kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen", sagte Matarazzo.

Das Post-Kalajdzić-Problem des VfB: Stuttgart braucht viel zu viele gute Möglichkeiten, um zu Toren zu kommen

Das stimmte. Und vielleicht ist es ja tatsächlich manchmal so banal wie es Union-Trainer Urs Fischer formulierte, als er vom eigenen "Wettkampfglück" sprach, "das auch damit zu tun hat, wo du in der Tabelle stehst". Wobei die Berliner Mannschaft, so unspektakulär sie spielte, dann doch auch nachwies, was sie derzeit vom VfB unterscheidet. Obwohl das Europa-League-Spiel in Malmö erst drei Tage zurücklag, lief sie ein paar Meter mehr als der Gegner und schaffte es, mit drei Torabschlüssen zu einem Sieg zu kommen. Der VfB hingegen war insgesamt häufiger vor dem gegnerischen Tor, rackerte sich redlich ab - und konnte trotzdem spätestens nach dem Seitenwechsel nicht mehr den Eindruck zerstreuen, dass es auch diesmal nichts werden würde mit einem eigenen Treffer.

Was nicht zuletzt mit dem Personal im letzten Drittel zu tun hat. Wer Silas und Serhou Guirassy individuell und im Zusammenspiel betrachtete, kam am Sonntag nicht umhin, dem auf die Insel entwichenen Saša Kalajdzić nachzutrauern. Auch die Diskussion um Torwart Florian Müller ist nach zwei mitverschuldeten Gegentreffern längst von den Fanforen in die größere Öffentlichkeit geschwappt. Gegen Union hielt er nun gut, drehte einen Kopfball von Paul Jäckel um den Pfosten und wirkte auch bei hohen Bällen sicher. Überhaupt konnte man dem VfB an diesem Abend nicht viel vorwerfen. Außer dem fahrlässigen Umgang mit den Chancen natürlich und der unnötigen gelb-roten Karte für Guirassy, der zuvor die größte von einigen guten Stuttgarter Gelegenheiten vergeben hatte. Genau wie Dan Zagadou, der einen ordentlichen ersten Startelf-Einsatz zeigte, oder Wataru Endo, die ebenfalls hätten treffen können.

Als die 43 250 Zuschauer das Stadion verließen und draußen ironischerweise mit dem Abschlussfeuerwerk vom gegenüberliegenden Cannstatter Wasen begrüßt wurden, war das Dilettieren vor dem gegnerischen Tor dann auch mal wieder Hauptthema. Der VfB braucht einfach viel zu viele gute Möglichkeiten, um überhaupt einmal zu Toren zu kommen. Dass sich das gegen die bekanntermaßen effektiven Berliner rächen würde, lag beinahe auf der Hand. Verteidiger Jäckel erzielte eine Viertelstunde vor Schluss per Kopf den Siegtreffer für Union.