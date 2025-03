Von Christof Kneer

Wer Robert Andrich nach dem Sonntagabendspiel in der Fußball-Bundesliga reden hörte, konnte den Eindruck bekommen, dass der Dreh eines lustigen Videos unmittelbar bevorsteht. Dass Andrich demnächst also wieder im Rahmen des ihm Möglichen mit einem Ball jonglieren wird, dass er ihn vielleicht zu Maximilian Mittelstädt rüberhebt, der ihn volley zu Deniz Undav weiterleitet, worauf der Ball bei Jonathan Tah landet, der ihn dann per Kopf in den Pool befördert.