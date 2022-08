RB Leipzig gegen Stuttgart:Werner sehr Willkommen

Von Felix Haselsteiner, Stuttgart

Es war nicht so, dass Christopher Nkunku es nicht versuchte. Deutschlands Fußballer des Jahres begann die Bundesliga-Saison 2022/23 als Sturmspitze in einem Duo mit Andre Silva - und gab sich alle Mühe, auch als solche zu spielen. Nkunku dribbelte in Sprintduellen an der Seitenlinie, er wartete geduldig auf Zuspiele, er versuchte sich in Zweikämpfen und erzielte ein Tor im Stile eines klassischen Neuners. Der 24-Jährige erfüllte die Rolle des Stürmers aufopferungsvoll, genauso wie er das schon über weite Strecken der vergangenen Saison recht erfolgreich tat (siehe Fußballer des Jahres).

Und doch wurde man beim 1:1 von RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart über weite Teile des Spiels den Eindruck nicht los, dass der Mannschaft von Domenico Tedesco noch ein Element fehlt, um dem Status als potentieller Gefährder des FC Bayern Nachdruck zu verleihen. Ein Stürmer, der als Co-Produkt zu Silva funktioniert und Nkunku ermöglichen würde, das Spiel aus einer etwas tieferen Position zu agieren, wäre ideal. Die aus Leipziger Sicht gute Nachricht machte allerdings vor und während des Spiels die Runde: Genau dieser Spieler ist auf dem Weg nach Sachsen.

"Ich kann sagen: Wir haben keinen neuen Spieler verpflichtet und nirgendwo etwas unterschrieben", sagte Leipzigs Sportchef Oliver Mintzlaff im Vorlauf bei DAZN. Laut übereinstimmenden Medienberichten ist die Unterschrift von Timo Werner (und die von Mintzlaff) allerdings das einzige, was noch fehlt, um die Rückkehr des erfolgreichsten Torschützen der - zugegebenermaßen kurzen - Vereinsgeschichte von RB zu vervollständigen.

Werner möchte offenbar seinen Platz in der deutschen Nationalmannschaft nicht mit mangelnden Einsatzzeiten beim FC Chelsea gefährden, weshalb Leipzig als Standort eine sogenannte Win-Win-Situation sein könnte: Einen Stammplatz hätte er bei RB wohl sicher.

In Silva, Alexander Sörloth und dem derzeit verletzen Yussuf Poulsen hat Leipzig zwar bereits drei Stürmer, überzeugen konnte in dieser Saison bislang noch keiner. Gegen Stuttgart wirkte Silva über weite Strecken allzu passiv und ohne echte Bindung ans Spiel. Das könnte auch daran gelegen haben, dass sich die Verteidigung des VfB aus den drei sehr kantigen Spielern Konstantinos Mavropanos, Waldemar Anton und Hiroki Ito formierte - Spieler also, gegen die man sich als schneller, wendiger Stürmer bessere Chancen ausrechnen kann.

Es war insofern durchaus im Sinne der Stuttgarter, dass Werner am Sonntagnachmittag noch in London weilte und sich die Mannschaft von Pellegrino Mattarazzo somit an einem passablen ersten Saisonspiel versuchen durfte. Gegen den Pokalsieger aus Leipzig brauchte der VfB - ohne Borna Sosa im Kader, dafür aber mit Sasa Kalajdzic in der Starelf - eine Viertelstunde und einen 0:1-Rückstand, um zu erwachen: Die besseren Chancen in der ersten Halbzeit hatten die Schwaben, weshalb das 1:1 nach einem Treffer von Naouirou Ahamada in der 31. Minute auch ein gerechter Halbzeitstand war.

Stuttgart gestaltete die Partie auch nach der Pause ausgeglichen und intensiv, was als Beinahe-Absteiger gegen den favorisierten Pokalsieger aus Leipzig bereits als Auszeichnung gelten darf. RB kam dann jedoch immer besser ins Spiel und hatte mehrfach beste Gelegenheiten zur erneuten Führung, die vom guten Torwart Florian Müller jedoch allesamt verhindert wurden.

Die finale halbe Stunde des Spiels wurde somit immer mehr zu dem einseitigen Spiel, das sich die Leipziger von Anfang an erhofft hatten. Zufall war das nicht: Tedesco hatte nach 59 Minuten Dominik Szoboszlai eingewechselt, der zwar auch kein klassischer Stürmer ist, aber mit Freude immer wieder ins Zentrum vorstieß - wodurch Christopher Nkunku sich öfter in die Rolle als Spielgestalter fallen lassen könnte, die ihm noch etwas besser liegt als die in der Spitze, die wohl bald Timo Werner einnehmen wird.