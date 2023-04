Kommentar von Christof Kneer

Der VfB Stuttgart - großer Respekt! - ist seiner Zeit ausnahmsweise voraus. Als im vergangenen Herbst der Trainer Bruno Labbadia angeworben wurde, lautete die gängige Branchenprognose: Labbadia würde - weil er ja noch nie in seiner Trainerkarriere abgestiegen ist - den VfB erst mal retten und in der neuen Saison dann bestimmt entlassen werden. Nun haben die Stuttgarter die Prophezeiungen der Experten übererfüllt: Sie haben ihren Trainer schon in der aktuellen Saison verabschiedet und dabei die Branchenlogik lustig auf den Kopf gestellt. Der Verein hat Bruno Labbadia gerettet, nicht umgekehrt. Labbadia wird dank der rechtzeitigen Entlassung weiterhin nicht absteigen. Absteigen wird höchstens der VfB.