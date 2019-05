11. Mai 2019, 22:29 Uhr Stuttgart ist Meister Traumatherapie

Fünfmal in Serie verlor Stuttgart das Endspiel. Nun besiegt das Team Schwerin - dank des MVPs Krystal Rivers und einer Handlungsanweisung aus der Klinik.

Von Sebastian Winter

Wenn es eines Beweises bedurfte, wie der Fußball andere Sportarten mit seiner Wucht erdrücken kann, dann sah man ihn am späten Samstagnachmittag im Stuttgarter Fritz-Walter-Weg. Während mehr als 50 000 zumeist erleichterte VfB-Stuttgart-Anhänger nach dem 3:0-Erfolg gegen Wolfsburg und dem damit gesicherten Relegationsplatz aus dem Stadion strömten, stand ein kleines Grüppchen eingeengt unter der Untertürkheimer Kurve der Arena - an der Kasse der 2251 Zuschauer fassenden Mehrzweckhalle, die die Stadt für andere Sportarten 2011 ans Fußballstadion anbauen ließ. Andererseits: Eine gute Stunde nach dem Abpfiff des VfB-Spiels war die Arena unter der mächtigen Stadionkurve bis auf den letzten Platz gefüllt, auch ein paar VfB-Trikot-Inhaber waren dabei. Es stand ja auch ein großes Drama an, das fünfte und entscheidende Spiel von Stuttgarts Volleyballerinnen im Playoff-Finale gegen Schwerin.

Zumindest hatte sich ein solches Drama angekündigt, nachdem die Stuttgarterinnen 2015, 2016 (gegen Dresden), 2017 und 2018 (gegen Schwerin) all ihre bisherigen Endspiele in der Meisterschaft verloren hatten - und in der vierten Partie am vergangenen Donnerstag beim 0:3 fast vorgeführt worden waren von Schwerin; obwohl sie da schon hätten Meister werden können. Nicht nur das, sie hatten auch noch Außenangreiferin Julia Schaefer verloren, die sich in Schwerin bei einer Abwehraktion das Wadenbein gebrochen hat.

Schlechte Voraussetzungen waren das für die Schwäbinnen mit ihrem starken US-amerikanischen Kaderschwerpunkt, das Team des griechischen Trainers Giannis Athanasopoulos hat ja dreimal den Pokal gewonnen, das Nervenflattern in der Liga im entscheidenden Moment jedoch nie wirklich ablegen können. Nicht zuletzt deswegen wollte Stuttgart diesen ersten DM-Titel unbedingt, was auch Schaefer vom Krankenbett aus (am Freitag wurde sie schon operiert) zu einem sonnenklaren Aufruf veranlasste: "Rumgeheule bringt jetzt auch nichts. Wir müssen uns alle zusammenreißen, alles abrufen, was wir haben, und eben dieses eine Spiel zuhause gewinnen."

Stuttgart befolgte die überdeutliche Handlungsanweisung aus der Klinik, startete furios mit einer 9:1-Führung im ersten Satz gegen völlig verunsicherte Schwerinerinnen, und ließ seine sehr lauten Anhänger nie daran zweifeln, dass es diesmal überhaupt keine Selbstzweifel hatte - jedenfalls war das in den ersten beiden Sätzen so. Die Zweifel wuchsen danach im dritten Satz, sie wurden stärker im vierten Satz. Doch sie gewannen im fünften Satz, im ultimativen Moment der Entscheidung, nicht die Überhand. Mit 3:2 (25:12, 25:20, 14:25, 24:26, 15:11) schlug der neue deutsche Meister die anfangs perplexen, fehleranfälligen Schwerinerinnen, die zu spät ihre Linie fanden, und zerschnitt die bittere Serie mit einer Kraft, als hätte es diese nie gegeben.

Bei Schwerin schwächeln die prägenden Figuren

Alleine dieser erste Satz: 9:1 muss man erst einmal führen in einem solchen Endspiel, aber bei Schwerin schwächelten eben auch die prägenden Figuren: Kimberly Drewnioks Angriffe landeten an der Antenne oder im Aus, und selbst der so erfahrenen Zuspielerin Denise Hanke, inzwischen 39-jährige 219-fache Nationalspielerin und EM-Zweite, unterliefen einfache Fehler: wie das abgepfiffene unsaubere Zuspiel zum 1:9, oder später der geblockte zweite Ball, mit dem sie Stuttgart überraschen wollte. Stuttgart hingegen schuf Fakten, auch durch die Aufschlagserie von Annie Cesar. Drewniok hingegen, Schwerins Angriffstalent, schlug den letzten Angriff ins Aus. Und im zweiten, viel engeren Satz, den entscheidenden Ball in den Block. Schon da stand das Publikum, jedenfalls das heimische, nur noch. Und auf der Anzeigetafel wurden die Spieltrikots der Stuttgarterinnen zum Stückpreis von 89,95 € für den späteren Kauf angeboten.

Die so oft Geschlagenen wollten den Titel unbedingt, angestachelt von diesem tiefen, jahrelangen Schmerz, man spürte das in jeder Ecke dieser in die Nische gebauten, engen, Halle, in der jeder Trommelschlag das Trommelfell besonders malträtiert. Die Volleyballtradition in der Stadt ist groß, aber verblasst, zwischen 1987 und 1991 waren die Frauen des CJD Feuerbach mit der großen Renate Riek dreimal in Serie deutscher Meister und gar viermal nacheinander Pokalsieger, 1983 gewannen sie den Europapokal. Die Männer des SV Fellbach verpassten 1998 im Finale gegen den damaligen Emporkömmling VfB Friedrichshafen knapp die Meisterschaft. Wie die Stuttgarterinnen zuletzt so oft.

An diesem Samstagabend sollte sich das ändern, nach einer mentalen und spielerischen Talfahrt im dritten Satz, die Schlimmes befürchten ließ, und einem wahrhaften Drama im vierten Satz, als die Zweifel sie zu erdrücken schienen, vollendeten sie ihr Meisterstück auch dank ihres Haudraufs und späteren MVPs Krystal Rivers. Jener US-Amerikanerin, die als Kind wegen einer Erkrankung nicht laufen konnte und vor ein paar Jahren die Diagnose Krebs bekam. Rivers sank nach ihrem letzten, erfolgreichen Schlag zu Boden, wie die anderen, wie Schaefer, die mit Krücken und Gehschiene schon wieder in der Halle war, während Drewniok und ihre Kolleginnen weinten.