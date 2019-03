2. März 2019, 22:26 Uhr Stuttgart - Hannover (15.30 Uhr) Kleine, große Probleme

Das Kellerduell gegen Hannover wird für VfB-Trainer Weinzierl zum Entscheidungsspiel.

Von Matthias Schmid , Stuttgart

Das mehrstöckige Parkhaus eines vornehmen Stuttgarter Kaufhaues steht in der Stadtmitte nur einen Steinwurf von der Leonhardskirche entfernt, wo Unterstützer zwischen Januar und März sieben Wochen lang am Tag zwischen 500 und 600 Essen für Bedürftige ausgeben. Die soziale Kluft wird auch in der wohlhabenden baden-württembergischen Landeshauptstadt immer deutlicher sichtbar, während die armen Menschen bis nach draußen in der Schlange anstehen, tragen hinter ihnen die reicheren ihre prall gefüllten Einkaufstüten zum SUV.

Am vergangenen Dienstag bekamen die Ehrenamtlichen der ältesten Vesperkirche Deutschlands prominente Unterstützung bei der Getränke- und Essensausgabe. Die Stuttgarter Fußballer Mario Gomez, Ron-Robert Zieler, Christian Gentner und ihr Trainer Markus Weinzierl hatten sich eine weiße Schürze mit dem VfB-Emblem um den roten Kapuzenpulli gebunden, um zu helfen. Passend zu den Vereinsfarben des fünfmaligen deutschen Meisters standen diesmal Pasta mit Tomatensoße und geriebenem Käse auf dem Speiseplan. Gomez erschienen beim Blick auf die anstehenden und hungrigen Menschen "unsere Probleme lächerlich klein".

Der frühere Nationalspieler spielte dabei auf den Abstiegskampf an, in dem sein Klub gerade steckt und den nicht wenige Menschen im Ländle als "Kataschtrophe" bezeichnen. Existenzielle Sorgen müssen sich Gomez und seine Teamkollegen auch dann keine machen, sollten sie am Ende der Saison tatsächlich in die zweite Liga absteigen - zum zweiten Mal binnen nur drei Jahren. So weit ist es aber noch lange nicht, noch können sie ihre Versetzung selbst beeinflussen. Nötig dafür ist allerdings ein Sieg an diesem Sonntag (15.30 Uhr) gegen den direkten Konkurrenten Hannover 96. Stuttgart hat als Tabellen-16. bisher zwei Punkte (16 Zähler) mehr anhäufen können als die Niedersachsen, die das Hinspiel 3:1 für sich entschieden hatten.

Verteidigen allein reicht nicht - sagt Trainer Markus Weinzierl

Die Bedeutung der Partie versuchten alle Beteiligten natürlich herunterzudämmen, obwohl beide Vereine jeweils bisher die schlechteste Bilanz ihrer Bundesligageschichte aufweisen. "Das Ergebnis wird für beide Klubs sehr wichtig sein, aber es wird weder den Sieger retten noch ist der Verlierer automatisch abgestiegen", sagte zum Beispiel Hannovers Manager Horst Heldt im Interview der Stuttgarter Zeitung. "Es folgen dann noch zehn Partien in der Bundesliga."

Weinzierl jedenfalls gab sich in der Vesperkirche betont zuversichtlich. "Wenn wir so weiterarbeiten wie zuletzt, werden wir das Glück zurückholen", sagte der Cheftrainer. Aber auch er weiß, dass seine Mannschaft besser, vor allem mutiger nach vorne spielen muss. "Verteidigen allein reicht nicht", bestätigte er am Freitag in der Pressekonferenz. Über sich selber wollte er mal wieder nicht sprechen. "Ich persönlich bin nicht wichtig", wiederholte der 44-Jährige, der als VfB-Trainer bisher nur drei seiner 16 Spiele hat gewinnen können. Als langjähriger Bundesligacoach kennt er die Mechanismen der Branche ganz genau, er bleibt bis auf Weiteres ein Trainer auf Abruf.

Der neue Stuttgarter Sportvorstand Thomas Hitzlsperger denkt deshalb auch nicht daran, Weinzierl eine längerfristige Jobgarantie auszusprechen. "Jetzt schon in die Zukunft zu schauen, wäre vermessen", sagte Hitzlsperger am Donnerstagabend bei der Veranstaltungsreihe "VfB im Dialog" im Mercedes-Benz-Museum. Dort sprach er auch über das Anforderungsprofil des neuen Sportdirektors, den er gerne heute als morgen einstellen würde. Er sucht einen Mann mit Schwerpunkt Kaderplanung. Mit "vielen kompetenten Kandidaten", wie er sagte, habe er schon gesprochen. Hitzlsperger hofft, dass er noch in dieser Saison zu einem Abschluss kommt, um die nächste Saison seriös vorbereiten zu können.

In welcher Liga dann auch immer. Die sportliche Misere des VfB Stuttgart bewegte natürlich auch die Menschen in der Vesperkirche, Gomez und seine Mitspieler erhielten viel Zuspruch, aber sie mussten sich auch einige kritische Zwischenrufe gefallen lassen. "Ihr solltet mal lernen, aufs Tor zu schießen", sagte beispielsweise ein Gast zu Kapitän Gentner und den bisher nur 19 Treffern in dieser Spielzeit. In der Tat hat nur Nürnberg weniger Tore geschossen als der VfB, den aber noch ein ganz anderes Problem plagt: keine Mannschaft in der Bundesliga hat mit 51 Gegentoren auch mehr Treffer hinnehmen müssen.