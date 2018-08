19. August 2018, 18:48 Uhr Stuttgart blamiert sich Ewiger Ostseefluch

Der VfB Stuttgart scheitert zum vierten Mal im DFB-Pokal an Hansa Rostock, wähnt sich aber trotz der Pleite beim Drittligisten für die Bundesliga gut gerüstet.

Von Javier Cáceres, Rostock

Es ging schon auf Mitternacht zu, als sich auf der Rückseite des Rostocker Hauptbahnhofs, am Platz der Freundschaft, die Reisebusse mit den Fans des VfB Stuttgart zu füllen begannen. Eine 0:2-Niederlage in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten FC Hansa lag hinter und eine mehr als 800 Kilometer weite Heimreise vor ihnen - es dürfte in ihren Fankarrieren schon bessere Abende gegeben haben. Doch es gab auch, immerhin, an diesem Samstagabend noch eine positive Überraschung: Dass so viele VfB-Fans, etwa 1500, den elend langen Trip ans Ostseestadion antreten wollten, hatte den Verantwortlichen des VfB so viel Respekt und Dankbarkeit abverlangt, dass sie vorab Lunchpakete und Bier für die Rückfahrt organisiert hatten; den überraschten Reisenden wurden sie in dunkler Nacht in weißen Plastikbeuteln überreicht.

Dass die Geste zur Palliativtherapie dient, zu einer Maßnahme also, die das Pokal-Aus bei einem Drittligisten zwar nicht heilen, wohl aber die damit einhergehenden Schmerzen der schwäbischen Seelchen lindern sollte, damit hatte man vorab eher nicht gerechnet. Natürlich hatten die VfB-Verantwortlichen vor den Tücken der Partie gewarnt, und auch danach verwahrte sich Sportvorstand Michael Reschke dagegen, Hansas verdienten Sieg zur "Sensation aller Sensationen" zu stilisieren. Aber: Eine Überraschung blieb es doch.

In den vergangenen Wochen hatte sich über Stuttgart noch eine Wolke der Euphorie gelegt

"Wir brauchen uns nichts vorzumachen: Das ist extrem bitter, was hier heute passiert ist, dass wir jetzt schon die Chance liegen lassen haben, nach Berlin (zum Pokal-Finale 2019) zu fahren", hatte Reschke nach dem Schlusspfiff in den Katakomben des Ostseestadions gesagt - und den Auftritt der Schwaben als "ernüchternd" bezeichnet. Das konnte man so stehen lassen. Zuletzt hatte sich über Stuttgart auch wegen vielversprechender Zugänge, für die mehr als 30 Millionen Euro investiert worden sein sollen, eine Wolke der Euphorie gelegt, nun war sie von einer eigentümlichen Tradition weggeblasen, die dem VfB zum Ostsee-Fluch gereicht: Hansa hat noch jedes seiner nunmehr vier Pokalduelle gegen den VfB Stuttgart gewonnen.

Dass die Stuttgarter sich die jüngste dieser Niederlagen selbst zuzuschreiben hatten, wussten sie nur zu gut. "Wir haben in den ersten 15, 20 Minuten viel zu passiv gespielt - und einen blöden Fehler gemacht", sagte Kapitän Mario Gomez. Den blöden Fehler leistete sich Verteidiger Holger Badstuber: In der 8. Minute ließ er sich von Hansas Stürmer Cebio Soukou die Brieftasche klauen; Soukou vollendete seinen folgenden Lauf aufs VfB-Tor mit einer Klasse, die erklärte, warum Hansa-Trainer Pavel Dotchev später sagte: "Der ist eigentlich zu schade für die dritte Liga."

Die Stuttgarter, die mit vier Zugängen antraten (Gonzalo Castro, Daniel Didavi, Pablo Maffeo, Nicolás González), aber Weltmeister Benjamin Pavard und Mittelfeldspieler Santi Ascacibar (Trainingsrückstand) nicht einsetzten, erarbeiteten sich zwar einen erschlagenden Ballbesitzanteil. Allein: Es fehlten Tempo, Überzeugung, Spielwitz, Eingebungskraft. Der VfB kam zu 26 Torschüssen. "Aber wir haben es nicht geschafft, diese wirklich Hundertprozentigen zu haben", rügte Gomez.

In gute Schussposition kamen die Stuttgarter etwa durch einen wundervollen Freistoß von Denis Aogo (40.) oder zu Beginn der zweiten Halbzeit durch Kopfbälle von Didavi und González. "Wir haben die Angriffe zu hastig, nicht überlegt genug zu Ende gespielt", monierte Gomez. Das tat dann Hansa in der 84. Minute, als der brillant aufspielende Mittelfeldspieler Mirnes Pepic den 2:0-Endstand erzielte: Nachdem Führungstorschütze Soukou eine Flanke des eingewechselten Willi Evseev mit der Brust weiterleitete, schloss Pepic volley ab.

Wenige Minuten zuvor hatte Pepic noch, krampfgeschüttelt, um die Auswechslung gebeten, "zum Glück hat der Trainer mich auf dem Platz gelassen", freute er sich später. Als die Partie abgepfiffen war, sollte es Dotchev sein, der völlig fertig war. Er sprintete quer über den Platz und flüchtete in die Kabine, während die Heimstatt des letzten Meisters der DDR-Oberliga (1991) vor Ekstase bebte. "Ich wollte meine Ruhe haben", sagte Dotchev.

Diese bewahrten auch die Stuttgarter, bei allem Ärger über die Pleite gegen den solide, konzentriert und unaufgeregt arbeitenden FC Hansa. Stuttgarts Mittelfeldspieler Aogo quittierte zwar einen "Schuss vor den Bug" und ließ erkennen, dass sich in den letzten Wochen ein Schuss Selbstzufriedenheit breitgemacht hatte: "Es ist immer gefährlich, wenn du in der Vorbereitung alles gewinnst und alle große Erwartungen schüren." Beim Bundesligastart am Sonntag gegen Mainz müsse das Team "ein anderes Gesicht zeigen".

Aber: Die vergangene Saison hat die Stuttgarter in der Kunst geübt, Rückschlägen mit Souveränität und Selbstvertrauen zu begegnen. Der Verein strahlt Ruhe aus. Sportvorstand Reschke erinnerte daran, dass der VfB im vergangenen Jahr einmal sieben Niederlagen aus acht Spielen verdauen und einen Trainerwechsel vollziehen musste (Korkut kam für Hannes Wolf); am Ende stand Tabellenplatz sieben. Das bietet keine Garantien auf nichts. Aber es erklärt, warum Reschke sagte, "wenig Sorgen zu haben, was die Bundesliga angeht"; der VfB sei gefestigt: "Wir haben einen guten Trainer, wir haben eine stabile Mannschaft." Auch Trainer Korkut versicherte: "Das wird uns jetzt nicht umhauen."