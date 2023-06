ATP-Turnier in Stuttgart:Roddicks Nachfolger träumen groß

"Aufregende Zeiten": Taylor Fritz, 25, ist als Achter der am höchsten stehende Amerikaner in der Tennisweltrangliste.

Von Gerald Kleffmann, Stuttgart

Dieses Mal war das Erlebnis, vor Zuschauern aufzutreten, ein äußerst erfreuliches für Taylor Fritz. Er wurde nicht ausgebuht, nicht ausgepfiffen, niemand rief ihm etwas Unfreundliches entgegen, so wie neulich, als er in Paris aktiv gewesen war. In der zweiten Runde der French Open hatte sich der 25 Jahre alte Amerikaner ja nicht nur mit dem französischen Profikollegen Arthur Rinderknech angelegt, sondern auch mit fast 10 0000 Menschen im Court Suzanne-Lenglen. Fritz rächte sich auf seine Weise für das unfaire Gebaren der einheimischen Zuschauer, indem er zuerst Rinderknech in fünf Sätzen aus dem Grand-Slam-Turnier warf und sich dann den Zeigefinger auf die Lippen legte und dem Publikum damit die Geste zukommen ließ: Na, jetzt seid ihr still, oder?

Gut zwei Wochen ist das her, doch an diesem Donnerstag wirkte dieses Ereignis tatsächlich nur noch wie eine ferne Erinnerung. Wobei Fritz eine kleine nette Anmerkung nach seinem siegreichen Achtelfinalmatch gegen den Russen Aslan Karazew schon noch los wurde, und sie klang fast wie ein Gruß ins benachbarte Frankreich. Stuttgart, ja, das sei ganz toll hier, bestätigte jedenfalls der Kalifornier, er habe hier ja schon in jüngeren Jahren dreimal gespielt. So viel habe sich bei diesem Rasenturnier der ATP-Tour nicht verändert. Der Center Court sei in gutem Zustand, versicherte er - und die Zuschauer? Die seien "großartig". Nur einen Wunsch äußerte er dann noch: "Das Hotel könnte ein besseres Wifi anbieten."

Fritz ist in Stuttgart hinter dem Griechen Stefanos Tsitsipas an Nummer zwei gesetzt, als Weltranglistenachter führt er insbesondere eine neue, fähige Generation amerikanischer Spieler an, der auch Tommy Haas einiges zutraut. "Wenn man die Entwicklung von Fritz in den vergangenen zwei Jahren sieht, traut man ihm schon einen Grand-Slam-Sieg zu", sagt der frühere langjährige deutsche Spitzenspieler der SZ in Stuttgart, dem auch die US-Perspektive bestens vertraut ist. Haas lebt in Los Angeles mit seiner Frau und den beiden Kindern, und er ist inzwischen etablierter Turnierdirektor des Masters-Turniers in Indian Wells. Dort gelang Fritz der größte Erfolg seiner Karriere, 2022 gewann er den Titel mit einem Sieg im Finale gegen den etwas angeschlagenen Rafael Nadal aus Spanien, und doch gab dieser Triumph nicht nur ihm einen Schub.

Ein zusammengeschnittenes Video von Morgan Riddle brachte Millionen Klicks

"Man spürt die Euphorie im US-Tennis", schildert Haas. "Man hat es dieses Jahr auch wieder in Indian Wells gesehen. Es war komplett voll, wir haben neue Besucherrekorde erzielt." Der inzwischen 45-Jährige, der in Stuttgart für den Sender Servus TV als Experte im Einsatz ist, führt das vor allem auf die Breite an begabten, ehrgeizigen US-Profis zurück. "Es sind ja derzeit zwölf Amerikaner in den Top 100", weiß Haas zu berichten, und dann zählt er einige Namen auf: Frances Tiafoe, Tommy Paul, Sebastian Korda, Jenson Brooksby, Ben Shelton.

Eine gute Marketing-Aktion hat einige der US-Profis aber auch dem eigenen Publikum zu Hause näher gebracht. "Wahrscheinlich hat die gestiegene Bekanntheit ein bisschen auch mit der Netflix-Serie zu tun", sagt Haas und spricht damit die Dokumentation "Break Point" an, die ähnlich wie die Formel-1-Serie "Drive to Survive" versucht, die Athleten der Zuschauerschaft näher zu bringen. Fritz übernahm in einer der Folgen auch eine zentrale Rolle ein, wobei das natürlich auch ein bisschen an seiner Freundin liegen kann. Morgan Riddle ist eine erfolgreiche Influencerin und hatte einmal für einen echten Coup gesorgt. Als sie ein vor ihr zusammengeschnittenes Video online stellte, in dem sie das Leben von Fritz und sich auf der Tour komprimiert darstellte, klickten Millionen dieses kleine Meisterwerk an. So viel PR hat die Tour mit anderen, aufwendigeren Maßnahmen nie erreicht.

Detailansicht öffnen Als Experte in Stuttgart im Einsatz: Ex-Profi Tommy Haas, 45. (Foto: Philippe Ruiz/Imago)

Haas begrüßt den Weg dieser neuen Generation, auch über die sozialen Medien junge Menschen für den Tennissport zu begeistern, wobei er natürlich auch betont, dass der sportliche Erfolg schon noch stimmen muss. Er will daher auch nicht prognostizieren, ob dieser Gruppe an US-Profis der erste amerikanische Grand-Slam-Sieger seit 2003 entspringen wird. Damals hat der charismatische Andy Roddick die US Open gewonnen. Leichter wird die Situation für Fritz und seine Kollegen jedenfalls nicht, denn "da stehen schon wieder die nächsten Talente, die sagen: Pass auf, ich will ein Grand Slam holen!", urteilt Haas. "Und die ältere Generation ist ja auch da, mit Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medwedew, der immerhin schon bei den US Open siegreich war. Das Fenster ist klein, die Tür ist zwar offen, aber ob sie es schaffen, ist eine andere Frage." Fritz schwärmt in jedem Fall vom Zusammenhalt im amerikanischen Lager, "wir sind alle gut miteinander befreundet. Jeder unterstütze den anderen auch", sagt er, doch er betont auch: "Jeder will auch der Erste sein, der es schafft." Die aktuellen Zeiten hält er für "aufregende Zeiten".

Wie eng das Niveau vieler Spieler indes beieinander liegt und Prognosen tatsächlich schwer zu anzustellen sind, zeigte der Donnerstag bei den Boss Open im TC Weissenhof. Da unterlag Tommy Paul, 26, der im Januar bei den Australian Open das Halbfinale erreicht hatte, dem in dieser Saison so stark aufspielenden Jan-Lennard Struff, 33, aus Warstein mit 6:7 (4), 6:7 (5). Neben Fritz kam somit nur noch der kraftvoll spielende Tiafoe, 25, aus amerikanischer Sicht ins Viertelfinale am Killesberg. Auf den Klassiker in Wimbledon freut sich Fritz bereits jetzt, "ich hatte mein bestes Grand-Slam-Ergebnis dort", sagte er am Donnerstag; im vergangenen Jahr stand er im All England Club im Viertelfinale. "Ich habe dort gut gespielt, ich mag Rasen. Ich freue mich, zurückzukehren." Dann startet er den nächsten Versuch, seinem Sehnsuchtsziel Grand-Slam-Titel doch endlich näher zu kommen.