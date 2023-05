Nach dem Pokalsieg könnte dem SK Sturm Graz und seinem Trainer Christian Ilzer auch in der Liga eine Sensation gelingen. Wieso die Übermacht der Seriensieger von Red Bull Salzburg in dieser Saison schwindet.

Von Felix Haselsteiner

Wie weit einen der Fußball in Graz führen kann, zeigt sich am Vorplatz der Arena. Noch steht da schmucklos "Stadionplatz" auf den Straßenschildern, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis der Prozess der Umbenennung abgeschlossen ist: Dann wird hier die Ivica-Osim-Straße auf den Ivica-Osim-Platz führen, benannt nach dem berühmten jugoslawischen Fußballtrainer und -philosophen, der in seinen acht Jahren beim SK Sturm zwischen 1994 und 2002 zum Jahrhunderttrainer wurde. Und an den viele ein Jahr nach seinem Tod im Alter von 81 Jahren zurückdenken, als nun in Graz wieder so gefeiert wurde wie zu Osims Zeiten.