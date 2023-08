Interview von Johannes Schnitzler

Hammerschmiede. Das klingt nach klirrendem Eisen, nach Gewichten und Muskeln aus Stahl. Hier, im Panther Gym im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede, arbeitet Nico Sturm an seiner Physis für die neue Saison in der National Hockey League (NHL). Stehvermögen hat der 28-Jährige. Nach seiner Nachwuchszeit beim Augsburger EV und beim ESV Kaufbeuren ging Sturm mit 18 nach Amerika. Nach zweieinhalb Jahren in verschiedenen Juniorenligen erhielt er einen Studienplatz an der Clarkson University im Bundesstaat New York und führte das Uni-Team als Kapitän zum Conference-Titel in der angesehenen College-Liga NCAA. Die Minnesota Wild gaben ihm daraufhin einen NHL-Vertrag. Außergewöhnlich für einen Spieler, der nie im Draft-System erfasst wurde. Im März 2022 wechselte Sturm nach Colorado - und gewann drei Monate später den Stanley Cup, die NHL-Meisterschaft.