Jan-Lennard Struff gewinnt bei den US Open sensationell gegen den New Yorker Lokalhelden Frances Tiafoe – und spielt im Achtelfinale gegen Novak Djokovic. Er ist keinesfalls chancenlos, wenn er so agiert, wie er bislang getan hat bei diesem Turnier.

Von Jürgen Schmieder, New York

Frances Tiafoe saß Mitte des zweiten Satzes auf seinem Hintern, und er wusste jetzt auch nicht so recht, was er tun sollte. Dazu muss man wissen, dass derzeit in den ganzen USA ein Reklamefilm läuft, auf TV-Bildschirmen bis hin zu jenen am Times Square in New York, der Tiafoe als Typen zeigt, der niemals aufgibt; der sich selbst im Training an Grenzen treibt, damit er sie auch in Partien erreichen kann; der aus diesem Grund bereit ist für jede Prüfung. „Determination“ heißt der Spot – Entschlossenheit. Nun aber saß Tiafoe da, und er schien in genau diesem Moment zu ahnen, dass er für diese Herausforderung nicht bereit war. Gegner des an 17 gesetzten Amerikaners war nicht Jannik Sinner und auch oder Carlos Alcaraz, sondern ein Qualifikant aus Deutschland, der in diesem Jahr bislang 18 seiner 29 Turnier-Einzel verloren hatte.