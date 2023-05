Jan-Lennard Struff hat längst Verdienste als deutscher Profi vorzuweisen, doch immer noch ist er unterschätzt, auch als Person. Seine beeindruckende Woche beim Masters in Madrid könnte einen Wendepunkt in seiner Karriere bedeuten.

Kommentar von Gerald Kleffmann

Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann erzählte einmal, dass es einen Anruf gibt, der für ihn stets ein angenehmer sei. Wenn er bei Jan-Lennard Struff durchklingelt, um zu erfragen, ob er für den nächsten Einsatz bereitstünde, antworte dieser umgehend: "Ich packe!" Struff muss nicht ausloten, ob es in seinen Kalender passt oder ob das Format des Nationenwettbewerbs, in den vergangenen Jahren oft verändert, ihm recht ist. Das Einzige, was er macht, ist, zu prüfen, ob Borussia Dortmund spielt. Bekannt ist ja, dass sich im deutschen Tennistross zwei heftige BVB-Fans befinden: Jule Niemeier und Struff. Diese Leidenschaft hielt ihn jüngst auch nicht davon ab, mit FC-Bayern-affinen Profikollegen während des Münchner Turniers die Champions-League-Partie der bei Schwarz-Gelben nicht sonderlich geschätzten Roten gegen ManCity zu besuchen.