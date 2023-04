Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Monte Carlo souverän das Achtelfinale erreicht. Im Zweitrundenmatch schlug er den Spanier Roberto Bautista Agut am Mittwoch 6:4, 6:4. In der nächsten Runde wartet entweder der Russe Daniil Medwedew oder Lorenzo Sonego (Italien). Auch Jan-Lennard Struff (32, Warstein) steht im Achtelfinale. Der Weltranglisten-100. untermauerte beim 6:3, 6:2-Sieg gegen Alex de Minaur seinen Aufwärtstrend und dominierte die Partie gegen den 81 Ränge besser notierten Australier. "Dass es so gut läuft, hätte ich vorher nicht gedacht", sagte Struff bei Sky. Bei seiner dritten Achtelfinalteilnahme nach 2017 und 2018 trifft er nun auf Casper Ruud (Norwegen/Nr. 4). Struff, neben Olympiasieger Zverev der zweite deutsche Tennisprofi im Fürstentum, hatte sich nach guten Ergebnissen auf Challenger-Ebene durch die Zweitrunden-Teilnahme beim Masters in Miami zurück in die Top 100 der Welt gespielt. Topgesetzt beim mit 6,2 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier ist der 22-malige Grand-Slam-Champion Novak Djokovic (Serbien).