Ski-Alpin-Weltcup in Kitzbühel: das heißt Party und Promis neben und absolute Weltklasse auf der Piste. Vom 23. bis zum 25. Januar finden zum 86. Mal die Hahnenkamm-Rennen auf der legendären Streif statt.

Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel heute live im TV und Stream

Die ARD zeigt alle Rennen live im TV und in der Mediathek im Stream. Bei Eurosport kommt es zum Konflikt mit den Übertragungen der Australian Open aus Melbourne. Die Rennen werden deshalb nicht im Free-TV zu sehen sein, sondern nur auf Eurosport 2 oder den kostenpflichtigen Streamingangeboten discovery+ und HBO Max.

23. Januar: Super-G - Sieger: Marco Odermatt (Schweiz)

(Schweiz) 24. Januar: Abfahrt - Sieger: Giovanni Franzoni (Italien)

25. Januar: Slalom, 1. Durchgang - Führender: Loic Meillard (Schweiz)

25. Januar, 13.30 Uhr: Slalom, 2. Durchgang, ARD und Eurosport 2

Favoriten im Super-G, in der Abfahrt und im Slalom

Unvergessen ist der Moment als Aleksander Aamodt Kilde sich bei über 100 km/h auf nur einem Ski mit einer gebrochenen Hand vor dem Sturz in den Sicherheitszaun rettete. Der erlebte 2026 sein Landsmann Adrian Smiseth Sejersted. Der wenige Momente nach dem Start verdreht in der Luft stand und am Ende noch Fünfter wurde.

Marco Odermatt ist im Super-G seiner Favoritenrolle gerecht worden. Der Schweizer gewann mit einem hauchdünnen Vorsprung vor seinem Landsmann Franjo von Allmen. Dritter wurde der Österreicher Stefan Babinsky.

In der Abfahrt hat Giovanni Franzoni seine Form unter Beweis gestellt und knapp vor Odermatt gewonnen. Dritter wurde überraschend Maxence Muzaton (Frankreich). Auch Luis Voigt fuhr mit einer hohen Startnummer noch in die Top Ten.

Im Slalom siegte 2024 Linus Straßer, im vergangenen Jahr wurde er Fünfter. Momentan sucht der Deutsche noch nach seiner Form, kam in diesem Winter noch nicht aufs Podest. Dort standen zuletzt Atle Lie McGrath (Norwegen), Paco Rassat (Frankreich), Lucas Braathen (Brasilien) oder Vorjahres-Kitzbühel-Sieger Clement Noel (Frankreich) ganz oben.

Besonderheiten der Streif-Abfahrt

Die Fahrer sind bei der Abfahrt 3,3 Kilometer auf der Piste und überwinden dabei 860 Höhenmeter. Die steilste Stelle ist die „Mausefalle“ mit einem Gefälle von bis zu 85 Prozent, die Fahrer erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h. Entlang der Strecke sind fast zehn Kilometer Fangnetze montiert, um die Fahrer bei Stürzen abzufangen. Ein Überblick über die wichtigsten Stellen.