Von Philipp Selldorf

In der Rubrik „Bundesliga-Sprüche“ ist Julian Schuster an diesem Wochenende nicht vorgekommen, auch bei der Wahl zum „Fußball-Spruch des Jahres“ der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur ist kein Wortbeitrag von Julian Schuster aufgelistet. Und bei den obligatorischen Medienveranstaltungen vor dem nächsten Bundesliga-Spieltag ist der seit Juli amtierende 39-jährige Trainer des SC Freiburg ebenfalls noch nicht durch rhetorisch interessante Analysen des Zeitgeschehens aufgefallen. In dieser Hinsicht unterscheidet er sich also deutlich von seinem Vorgänger.