Er passt perfekt in den Breisgau: Christian Streich.

Das Trainerkarussell dreht sich derzeit rasant, bald steigt Freiburgs Chef aus. Warum die einen lange auf ihren Posten bleiben und die anderen schnell gehen - und was das mit Erfolgsfragen zu tun hat.

Kommentar von Thomas Hürner

Irgendwann hat sich im Fußball dieser Begriff etabliert, von dem keiner weiß, wer ihn zuerst verwendet hat. War es Uli Hoeneß, der den FC Bayern als Manager immer wieder neu erfunden hat? Oder war es einer der wechselnden Verantwortlichen des FC Schalke 04 oder des Hamburger SV? Wobei: Bei Schalke und dem HSV wird der Begriff nur dann verwendet, wenn Führungskräfte an ihren Posten kleben. Und genau deshalb, so die Annahme, spielen diese beiden großen Traditionsklubs in der zweiten Liga, während der SC Freiburg durch den Europapokal tourt.