Bei den Volleyballerinnen von Nawaro Straubing steht Zuspielerin Elisabeth Kettenbach nach langer Krankheit am Dienstag im Auswärtsspiel gegen Münster vor ihrem Comeback. Die 21-Jährige hatte wegen ihrer Erkrankung, die ihr Verein nicht näher erläutert, alle bisherigen Saisonspiele verpasst. Fehlen werden wegen Corona-Infektionen Co-Trainer Bernhard Prem und Außenangreiferin Sina Fuchs. Für den Vorletzten, der wegen des ausgesetzten Abstiegs nicht in Gefahr schwebt, aber auch die Playoffs verpasst hat, geht es um einen versöhnlichen Abschluss. Am Freitag steht noch das Derby in Vilsbiburg an, kommende Woche endet die Saison mit den Heimspielen gegen Dresden (Mittwoch) und Schwerin (Samstag).