"Tor, Tor, Tor", schrie der vor 30 Jahren verstorbene österreichische Fußballkommentator Edi Finger aus den Lautsprechern im Straubinger Eisstadion am Pulverturm: "I wer narrisch." Und mit ihm wurde das schlagartig ein ganzes Stadion am Dienstag - ein riesiger Jubel brach aus. Die legendäre Finger-Sequenz vom genauso legendären Sieg der österreichischen gegen die deutschen Fußballer bei der WM 1978 in Córdoba spielen die Straubing Tigers nämlich vor ihrer Tormusik.

Die Fans in der ausverkauften Halle erlebten den Moment, den sie den ganzen Abend ersehnten. Es war 20.50 Uhr, gerade hatte der Tiger-Kapitän Sandro Schönberger das 1:0 im Derby gegen den EHC München erzielt. Und in diesem Moment übernahmen die Niederbayern die Tabellenführung vom großen Nachbarn. Die Straubinger wirbeln in dieser Saison mit einer ungewohnten und durchaus überraschenden Konstanz durch die Liga. Lange bestimmten sie am Dienstag die Partie mit viel Scheibenbesitz, München hatte in den ersten zwei Dritteln gerade einmal fünf Torschüsse geschafft, und Straubings Fredrik Eriksson den Vorsprung auf 2:0 erhöht. Die Anhänger applaudierten vor der letzten Drittelpause.

Auch wenn die Tigers eine Stunde nach ihrer Führung das 2:2 kassierten - und letztlich Spiel (2:3 nach Verlängerung) sowie Tabellenführung wieder verloren: Dieser Abend wurde ein weiterer Beleg für den Wandel, den sie in den vergangenen Jahren durchmachten. In ihrer mittlerweile 14. DEL-Saison können sie mit den ganz großen Teams der Liga mithalten, vor zwei Monaten bezwangen sie München 5:1, mehr als zwei Spiele in Serie haben sie in dieser Saison in der engen Liga nie verloren. "Wir werden jedes Jahr besser. Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs", sagt der sportliche Leiter Jason Dunham. Zu einem solch fortgeschrittenen Zeitpunkt der Saison waren sie noch nie so hoch oben. Und auf den zehnten Platz, wo sich die Tiger eigentlich einordnen, hat der Zweite mit 59 Punkten mehr als 20 Zähler Vorsprung.

Straubings Spieler sind so fit wie lange nicht: Oft entscheiden sie ihre Partien im letzten Drittel

Die neue Konstanz ergibt sich vor allem daraus, dass da ein über die Jahre gewachsenes Team auf dem Eis steht, das bereits in der Vorsaison die beste Hauptrunde der Vereinshistorie geschafft hat. Anders als in den Vorjahren konnte Dunham seine Mannschaft zusammenhalten, auch weil der Klub nun einen stabilen Gesamtetat von sechs Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung hat, für Straubing viel Geld. Das ist zwar wiederum nicht einmal die Hälfte des Budgets der großen Konkurrenten, trotzdem blieben so etwa der seit 2016 angestellte, alljährlich stärkste Torjäger Jeremy Williams, der auch in dieser Saison diese Rolle wieder ausfüllt, und der Parade-Vorlagengeber Mike Connolly (seit 2015 da), der erneut der beste Scorer des Teams ist.

Zudem hatte Dunham halt auch etwas Glück, als er vor zweieinhalb Jahren nach einem misslungenen Experiment mit dem draufgängerischen Coach Bill Stewart den idealen Trainer für seinen kleinen Standort gefunden hatte. Einen, der das "schnelle, harte Eishockey" so liebe, wie Dunham selbst. Einen, dem es fernab der Großstädte in Niederbayern, wo Eishockey die Sportart Nummer eins ist und es auch keinen Profifußballklub gibt, gefällt. Und vor allem einen, der weiß, wie man als Kleiner die Großen erfolgreich ärgert: den US-Amerikaner Tom Pokel.

Vor fünf Jahren ist er mit dem Südtiroler Außenseiter HC Bozen überraschend Meister in der österreichischen Alpenliga EBEL geworden, an der auch Klubs aus dem Ausland teilnehmen. Pokel, 52, hat die Straubinger schnell von seinem Eishockey begeistert - und in diesem Sommer so fit gemacht wie lange nicht. Oft entscheiden die Tigers ihre Spiele im letzten Drittel. Dass sie wie gegen München die Partie am Ende aus der Hand geben, ist die Ausnahme.

Doch die Münchner zwangen den Strafbankkönig der Vorsaison, Sena Acolatse, und Benedikt Kohl in unnötige Strafzeiten und schwächten so die Straubinger. Mit zwei Überzahltoren glich der EHC aus und gewann 4,9 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung. "Wir waren nicht so clever wie die Münchner", fand Dunham. "Das ist es, was uns von einem Team, das drei Meisterschaften (2016 bis 2018, Anm. d. Red.) gewonnen hat, noch unterscheidet."

Er ist sich bewusst, dass die Welle, auf der seine Mannschaft gerade surft, auch schnell brechen kann. "Jetzt beginnt die schwere Zeit", sagt er am Mittwoch, als er gerade erfahren hat, dass der Nationalstürmer Stefan Loibl einen Schlüsselbeinbruch vom Spiel davontrug: "Wenn er fehlt, da brennt's." Neben Loibl fehlen zurzeit Stephan Daschner und Antoine Laganière verletzt. Die Ausfälle treffen den Klub, da gerade die Zeit der vielen Spiele um den Jahreswechsel beginnt. Alle paar Tage stehen Partien an, was der kleine Kader nicht mit der Leichtigkeit der Konkurrenten wegsteckt. Auch deswegen, weil die Tigers immer noch per Bus quer durch die Republik reisen. Am Freitag geht es etwa nach Bremerhaven - und dann direkt weiter nach Mannheim. Edi Finger kann erst wieder am zweiten Weihnachtstag schreien, wenn Berlin in Straubing gastiert.