Die Straubing Tigers haben sich überraschend von Trainer Tom Pokel getrennt. Dem 57-jährigen US-Amerikaner, der die Niederbayern in der Saison 2017/18 übernommen hatte, wurden fünf Niederlagen in Serie in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) zum Verhängnis. Pokel habe „über 8,5 Jahre hinweg großartige Arbeit“ geleistet, sagte Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham, „dennoch sehe ich unsere sportlichen Ziele gefährdet“. Durch die Niederlagenserie haben die Straubinger als Tabellenachte nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Rang elf – nur für die Top Ten der Hauptrunde geht die Saison mit den Playoffs und Pre-Playoffs weiter.

Für die Tigers ist es eine Saison mit großer Mehrbelastung, da sie auch in der Champions Hockey League (CHL) am Start waren und es Ende Dezember beim legendären Spengler Cup in Davos bis ins Finale schafften. Unter Pokel qualifizierten sich die Straubinger dreimal für die CHL und erreichten zweimal den dritten Platz in der DEL-Hauptrunde. 2024 gelang der Einzug ins Playoff-Halbfinale. „Was für eine Reise“, wird Pokel in der Pressemitteilung zitiert, „all die schönen Momente“ werde er „nie vergessen“. Dunham betonte, Pokel habe den Klub „mitgeprägt und einen großen Anteil an unserer Entwicklung“. Als einer der Nachfolgekandidaten wird der frühere Mannheim-Trainer Craig Woodcroft gehandelt.