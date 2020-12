Von Johannes Kirchmeier

Sie haben jetzt Banner aufgezogen und etwa 700 Pappkameraden, auf denen Fans und alte Tigers-Legenden wie Billy Trew, Doug Kirton oder Calvin Elfring im Trikot zu sehen sind, aufgereiht auf den Tribünen im Straubinger Eisstadion am Pulverturm, um noch etwas künstliche Eishockey-Stimmung zu erschaffen. Selbst der Straubinger Oberbürgermeister Markus Pannermayr weilt nun mitten unter den Fans in der Kurve - auch wenn diese natürlich nicht lärmen wie in anderen Jahren. Trotzdem wird den Spielern im kältesten Stadion der Liga so sicher noch warm ums Herz, wenn sie einlaufen. Irgendwie sind ihnen die Leute dieser 50 000-Einwohnerstadt so zumindest doch noch nahe.

Allein: Glück gebracht hat die Aktion den Straubing Tigers zumindest im Jahr 2020 in dieser jungen Saison nicht. Sie verloren die ersten beiden Pflichtspiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), erst am 2. Januar 2021 geht es gegen den ERC Ingolstadt weiter. Und doch zog der Kapitän Sandro Schönberger ein positives Auftaktfazit bei Magenta Sport: "Wir haben jetzt gegen die zwei besten Mannschaften der Liga gespielt, da brauchen wir uns nicht verstecken."

Es war ja der härtestmögliche Auftakt, den die Spielplaner den Niederbayern gezimmert hatten: Nachdem sie in der im März nach der Hauptrunde abgebrochenen Vorsaison Dritter wurden, ging es vor einer Woche zum Start der in Nord und Süd gespaltenen DEL gleich los gegen den EHC Red Bull München, dem März-Ersten und Meister von 2018 (3:4 nach Penaltyschießen). Beim März-Zweiten und Meister von 2019, den Adler Mannheim, folgte am Samstag ein 0:3. Ein Punkt aus zwei Spielen, das bedeutet aktuell lediglich Rang fünf der sieben Teams in der Südgruppe. Die Tigers sind schon ein paar Pünktchen weg von den gut gestarteten Schwenningern und Ingolstädtern, mit denen sie sich um die Playoff-Plätze drei und vier balgen. Die ersten beiden Ränge schienen ja schon vor dem Start so gut wie sicher an die so finanzkräftigen und stark besetzten Mannheimer und Münchner vergeben zu sein. Und die Topteams halten sich bislang schadlos.

Eriksson und Gormley kamen erst kurz vor dem Start an und weilten noch in Quarantäne

Doch rein nach Ergebnissen wollte der Straubinger Trainer Tom Pokel den Auftakt nicht bewerten, er gratulierte seinem Team für die ersten Auftritte ausdrücklich. In der vergangenen Spielzeit bezwangen seine Tigers je zweimal die beiden Spitzenteams - und auch nun waren sie viel näher dran an Siegen, als es die Ergebnisse vermuten lassen. Das war ja die Frage zum Auftakt, wie nahe an den Großen das kleine Straubing nach dem langen Lockdown noch ist.

München traf dann erst 55 Sekunden vor dem Ende zum Ausgleich, und Mannheims Coach Pavel Gross fand: "Ich muss ganz ehrlich sagen: Straubing hatte bessere und mehr Chancen. Manchmal hast du nur einen überragenden Goalie - und den hatten wir." Felix Brückmann hielt alleine drei Mal in höchster Not gegen den Straubinger Stürmer Andreas Eder. "Ich denke, wir hatten am Ende zu wenig Sprit im Tank in den letzten zehn Minuten. Aber ich bin sehr stolz auf die Mannschaft", sagte Pokel.

Es waren ja nun die ersten Pflichtspiele seit mehr als neun Monaten. Anders als die Auftaktgegner absolvierte Straubing auch nicht den Liga-Vorbereitungscup. Die fehlende Wettkampfpraxis nach der langen Kurzarbeit machte sich zum Ende der Partien bemerkbar - doch dieses Problem dürfte Pokel im Laufe der nächsten Wochen lösen. "Wenn alle gesund bleiben, dann haben wir wirklich super Chancen, oben mitzuspielen", findet Schönberger.

Damit spricht er jedoch auch einen heiklen Punkt an. Entscheidend dafür, wie nahe oder fern seine Mannschaft Mannheim und München am Ende tatsächlich ist, wird auch die Frage sein, ob und wie sehr sie in den nächsten Monaten vom Coronavirus beeinträchtigt wird. Das Team vom kleinsten DEL-Standort ist schließlich wegen des begrenzten Budgets auch eines der kleinsten in der DEL: Zum Start gegen München konnte Pokel nur sechs Verteidiger und elf Stürmer aufs Eis schicken. Um die Partie mit vier Reihen zu spielen, musste der Trainer seinen Angriff immer wieder durcheinander würfeln. Und hinter den Stürmern fehlten neben dem verletzten Verteidiger Benedikt Schopper auch dessen mögliche offensivere Nebenmänner Frederik Eriksson (aus Klagenfurt zurück nach Leihe) und Brandon Gormley (kanadischer Zugang), die erst kurz vor dem Start in Straubing ankamen und noch in Quarantäne weilten. Sie sind als wichtige Stützen des Teams eingeplant und sollen zu Beginn des Jahres 2021 einsteigen. Und wer weiß, vielleicht dürfen sie ja im Laufe der Saison dann auch noch einmal vor dem echten Oberbürgermeister am Pulverturm spielen.