Im schnellen Eishockeysport geht es sehr oft darum, unter Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Um die Scheibe in den hitzigen Situationen auf der knapp bemessenen Eisfläche zu verteidigen oder zu erobern, ist Zweikampf-Robustheit unabdingbar. Bei den Straubing Tigers haben sie dafür sogenannte battle days im Training eingeführt. In diesen Einheiten, die wöchentlich stattfinden, versucht Trainer Craig Woodcroft Eins-gegen-eins-Szenarien zu kreieren, die im Spiel häufig auftauchen. „Das sind harte Situationen, da wollen wir stark sein“, betont er.

Nach zehn Spieltagen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) lässt sich sagen: Woodcrofts Ansatz funktioniert. Die Tigers sind nicht nur das statistisch beste Zweikampf-Team der Liga, sondern haben erstmals in ihrer DEL-Geschichte acht ihrer ersten zehn Ligaspiele gewonnen. Mit ihren 24 Punkten sind die Niederbayern die einzigen, die den beeindruckenden Rhythmus von Tabellenführer Adler Mannheim mitgehen können. Den historisch guten Saisonstart untermauern diverse Statistiken. Die Tigers geben die meisten Schüsse der Liga ab, lassen zusammen mit den Kölner Haien aber auch die wenigsten zu – die Balance zwischen Offensive und Defensive stimmt also.

„Unsere gute Defensive kreiert Offensive, das harmoniert gut“, erklärt Angreifer Filip Varejcka, der im Sommer aus München nach Straubing gewechselt ist und sich bei den Tigers sofort gut eingefunden hat. Zusammen mit Tim Brunnhuber und Tim Fleischer bildet er eine Angriffsreihe, die sich schnell gefunden hat und von Trainer Woodcroft jüngst explizit hervorgehoben wurde, weil sie „verantwortungsvoll und mit Energie“ spiele. Die Drei, so der Trainer, „verkörpern den Eishockeystil, den wir sehen wollen“. Am vergangenen Freitag markierte Varejcka den späten Siegtreffer zum 1:0-Heimerfolg über die Schwenninger Wild Wings, auf den die Niederbayern am Sonntag einen 5:2-Auswärtserfolg bei den Grizzlys Wolfsburg folgen ließen. Seit der Saison-Auftaktniederlage in Mannheim haben die Tigers acht ihrer neun Spiele gewonnen.

Die Straubinger haben mit Abstand den meisten Puckbesitz aller DEL-Teams

Bei den Niederbayern greifen schon früh in der Saison viele Rädchen ineinander. Sie haben mit Abstand den meisten Puckbesitz aller DEL-Teams, treten dabei aber nicht verwaltend und schon gar nicht abwartend auf, sondern mit viel Tempo. „Wir sind eine junge Gruppe. Wenn wir unsere große Stärke, die Geschwindigkeit, ausspielen, können nicht viele mit uns mithalten“, sagt Varejcka selbstbewusst. Woodcroft teilt die Eiszeit unter den Stürmern sehr ausgeglichen auf, gegen Schwenningen kam keiner seiner zwölf Angreifer auf weniger als zwölf oder mehr als 16 Minuten Eiszeit. Bei anderen DEL-Klubs ist es üblich, dass die ersten zwei Angriffsreihen deutlich mehr auf dem Eis stehen als die dritte und vierte. „Wenn wir zwei Reihen hätten, die um die 20 Minuten spielen, könnten wir unser schnelles System nicht so spielen, denn das verbraucht schon echt viel Energie“, erklärt Varejcka. Da bei den Tigers alle vier Reihen „kontinuierlich spielen, hast du deine Pausen und bist frisch, wenn du aufs Eis kommst“, sagt der 24-Jährige.

Zur Geschwindigkeit, mit der die Tigers bereits einige Konkurrenten überrumpelt haben, gesellt sich eine sehr solide Defensive. Nach knapp einem Fünftel der Hauptrunde verfügen die Niederbayern über die zweitstärkste Defensive der Liga, auch das Unterzahlspiel ist das statistisch zweitbeste der Liga. Der Abwehrblock ist eingespielt und wird von Woodcroft, ähnlich wie die Stürmer, mit ziemlich ausgeglichener Eiszeit versorgt. „Das ermöglicht es allen Verteidigern, das Spiel zu fühlen“, sagt der Trainer. „Und das hilft uns, das Spiel zu kontrollieren.“

Garniert wird der gut funktionierende Defensivblock vom neuen Torwart der Tigers, Henrik Haukeland. Der Norweger, der seit Jahren als einer der besten Torhüter der Liga gilt, konnte nach dem Abstieg der Düsseldorfer EG nach Niederbayern gelotst werden – und erfüllt die hohen Erwartungen an ihn bisher voll und ganz. Sein Gegentorschnitt von 1,6 pro Partie ist zusammen mit dem des Mannheimer Duos Maximilian Franzreb und Johan Mattsson der beste der Liga, seine Fangquote von 93,2 Prozent sehr stark. „Ohne Hauki wäre es nicht möglich“, betonte Verteidiger Adrian Klein in Wolfsburg – und fügte an: „Wir haben viel Spaß.“ Das ist aktuell in allen Tigers-Spielen nicht zu übersehen.