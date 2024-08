Straßenradrennen:Evenepoel siegt mit deutlichem Abstand

Der belgische Jungstar Remco Evenepoel, 24, hat nach seinem Sieg im Zeitfahren auch das Straßenradrennen bei den Olympischen Spielen gewonnen. Der Tour-de-France-Dritte siegte trotz eines Defekts kurz vor Schluss deutlich, der französische Silbermedaillengewinner Valentin Madouas kam 1:11 Minuten später ins Ziel. Christophe Laporte aus Frankreich wurde Dritter. Die deutschen Starter Maximilian Schachmann auf Rang 28 und Nils Politt auf Rang 80 spielten bei der Medaillenvergabe keine Rolle, wobei Politt zumindest in den sozialen Medien größere Aufmerksamkeit zuteil wurde. Der 30-Jährige bekam plötzlich Magenprobleme und stoppte daher am bekannten Café des Deux Moulins. Auf der Plattform X kursieren diverse Videos, die Politt in dem von Fans überfüllten Café zeigen.